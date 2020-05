Pénz helyett ismét némi vadhússal hálálja meg a tárca az egészségügyi dolgozók áldozatos munkáját

Hisz olyan távoli már a választások előtti krumpliosztások emléke.

Kétezer adag vadhúst adományoztak a koronavírusos betegeket ellátó Dél-pesti Centrumkórház dolgozóinak. A hűtött, konyhakész szarvas- és őzkészítményeket csütörtökön adták Budapesten. A kórház főbejárata előtt tartott átadón Zambó Péter, az Agrárminisztérium (AM) erdőkért és földügyekért felelős államtitkára az országban egyre gyakrabban megnyilvánuló összefogás újabb példájának nevezte az adományozást. - A Dél-pesti Centrumkórház dolgozóinak átadott adományhoz csaknem ötven vadásztársaság és vadgazdálkodó járult hozzá - ismertette. Szlávik János, a kórház infektológiai osztályának főorvosa kollégái nevében is megköszönte a felajánlást, majd arról beszélt, hogy a kórház dolgozói az elmúlt hónapokban

A tudósítás arra sajnos nem terjedt ki, hogy a koronavírus-járványban is helyt álló, jellemzően alulfizetett egészségügyi dolgozók munkáját esetleg pénzben is honorálja-e a kabinet. Mindenesetre az utóbbi napokban több kampányszerű akciót láthattunk, amikor érzelmes sorokkal, némi élelmiszerrel mondtak köszönetet politikusok orvosoknak, ápolóknak, mentősöknek. Múlt csütörtökön például a balassagyarmati kórház dolgozói kaptak száz kilogramm feldolgozott vadhúst . Kedden pedig Németh Szilárd honvédelmi államtitkár fejezte ki megbecsülését Csepelen a mindennap saját életüket is kockáztató mentőápolók felé. Ők tíz rekesz almával gazdagodtak. A kormányzat ugyan áprilisban egyszeri bruttó 500 ezer forintos támogatást ígért még az idei évre az egészségügyi dolgozóknak. A Magyar Orvosi Kamara azonban erre reagálva azt írta, hogy a magyar orvostársadalom bajára nem egy nagy fehér boríték a megoldás, hanem tisztes, stabil bérezés.