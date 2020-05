Viharfelhők a 2021-es költségvetés felett?

Úgy tűnik, a miniszterek inkább hinnének Matolcsy Györgynek, mint Varga Mihálynak.

A kormány tervei szerint jövő kedden a parlament elé terjesztenék a 2021-as költségvetést, ám a kormányban még az alapokban sincs egyetértés – ez derült ki a csütörtöki kormányinfón Gulyás Gergely miniszterelnökségi miniszter szavaiból. A sajtó arra készült, hogy további részletek derülnek ki a jövő évi költségvetés tervezetéről, ugyanis az szerdai kormányülés egyik fő témája volt a törvényjavaslat. Ehhez képest Gulyás Gergely egy szót sem ejtett a fő számokról, hanem azt fejtegette, hogy a kormányon belül is eltérő vélemények vannak az idei gazdasági teljesítménnyel kapcsolatban. A legoptimistább álláspont továbbra is a jegybanké, és a miniszterek egy része is azonosul az MNB növekedést valószínűsítő előrejelzésével. A hivatalos, a kormány álláspontját is tükröző előrejelzés a Pénzügyminisztériumé – mondta a Gulyás Gergely. A jegybank március 26-án frissített gazdasági prognózisa nem számol a gazdasági növekedés zuhanásával, hanem három százalékos növekedést valószínűsít, ami már a prognózis bejelentésekor is inkább ráolvasásnak tűnt , semmint megalapozott prognózisnak. A kormány április végén nyújtotta be Brüsszelnek az aktualizált konvergencia programot, amelyben a PM – és így a kormány – 2020-ra a bruttó hazai termék, a GDP három százalékos csökkenésével számol, ami a nemzetközi elemzők és pénzügyi szervezetek által készített becslések között a legoptimistább. Az IMF 3,1, az EBRD 3,5 százalékos csökkenéssel, az Európai Bizottság viszont hét százalékos zuhanással számol 2020-ra. Mivel minden ország visszaesést vár az egész világon, igencsak meglepő lenne, ha a világgazdasági folyamatokba mélyen beágyazott magyar gazdaság növekedne. Láthatóan a kormányban sem mindenki hajlik arra, hogy elfogadja a PM amúgy óvatosan pesszimista gazdasági előrejelzést, mégpedig ha ebben nincs konszenzus, akkor azt az is jelenti, hogy a 2021-es költségvetés számaiban nincs konszenzus. Mindez meglepő, mert eddig semmi nem utalt arra, hogy a 2021-es büdzsé előkészítésével gondok lennének. A kormányfő és Varga Mihály pénzügyminiszter is többször posztolt a témában a Facebookon, amely azt a látszatot keltette, hogy a törvényjavaslat előkészítése a terveknek megfelelően alakul.