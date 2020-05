A kórházakban minden rendben, most érdemes hatmilliárdot költeni a kínai orvoslásra

Nehéz nem a felelősség áthárításaként értelmezni azt, hogy Orbán Viktor miniszterelnök kormánya szombati határidővel váratlanul mégis kikérte a fővárosi önkormányzatok véleményét a kijárási korlátozások feloldásáról – állapították meg Népszavának nyilatkozó ellenzéki politikusok. „Úgy kellene javaslatokat tennünk, hogy nincsenek pontos, hiteles, részletes egészségügyi, járványügyi adatok a kezünkben” – mutatott rá Soproni Tamás, Terézváros momentumos polgármester arra, hogy a kormány teljesen elzárta az információktól Budapestet, így álságos döntést kérni, elvárni tőlük. „Ez egy világos politikai játszma újabb fejezete a kormány részéről” – értékelt Molnár Zsolt, az MSZP budapesti elnöke. Szerinte az is egyértelműen kiderült mára, hogy a kabinet az ország megosztására, a fővárosiak és a vidékiek egymás ellen fordítására játszik. Erre – tette hozzá a szocialista politikus – újabb példa akadt a miniszterelnök pénteki rádióinterjújában is. „Pedig az, amit Budapesttel tesznek, nem csak a fővárosiakat érinti, az egész országra kihat, ha elveszik itt az adóbevételeket” – fogalmazott Molnár Zsolt. Ennek kapcsán Soproni Tamás azt is megemlítette: „Noha Fidesz-szavazók is élnek ebben a városban, Orbán Viktor és a Fidesz kezdi elengedni Budapestet, ez látszik az önkormányzatok sanyargatásából és az adóbevételeik elvonásából.” A budapesti nyitás felelősségéről szólva Gy. Németh Erzsébet, a Demokratikus Koalíció főpolgármester-helyettese úgy vélekedett: bár a fővárosi önkormányzat a saját szakértőire támaszkodva számos intézkedésben a kormány előtt járt, valamint a korlátozások feloldásához is kidolgoztak 7+1 szempontot, a fertőzési adatokon ülve csak a kormány tud releváns döntést hozni. „Nagyon átlátszó” felelősségáthárítási kísérlet ez – mondta Gy. Németh Erzsébet, aki emlékeztetett, hogy a jogszabály világosan kimondja, a járványhelyzet kezelése nem önkormányzati, hanem kormányzati hatáskör. Emiatt egyébként – tette hozzá – a fővárosi intézkedések költségeiről mindenképp benyújtják majd a számlát a kormánynak.