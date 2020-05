Szabad szemmel: Orbán a demokráciát nem a rendeleti kormányzással, hanem a Parlamentben bontotta le

Nemzetközi sajtószemle, 2020. május 18.

A politika erős emberei nagy többségükben félnek betartani a járvány miatt szükséges óvintézkedéseket, mert nem szeretnének gyengének látszani, de Orbán Viktor ebben a tekintetben kivétel. Putyin, Johnson, Bolsonaro és Trump sok mindenben igencsak különbözik egymástól. De az közös bennük, hogy – legalábbis a járvány kezdetén – nem tartották ildomosnak védőfelszerelést hordani, mert az ütközött az általuk sugározni kívánt macho képpel. Úgyhogy a brit miniszterelnök meg is fertőződött, ám utána már nagyon másként beszélt a vírusról. Egy angol szakember szerint az ilyen embereknél a férfiasság dominál, így az alapelv az, hogy nem rendülhet meg a magabiztosságuk. Márpedig ennek ellentmond, ha biztonsági játékot adnak elő. Úgyhogy félresöprik a betegséget, még ha a kórokozó másként gondolja is. Persze a baj nem csak azokat támadja meg, akik ostoba módon kihívják maguk ellen a sorsot. De nem is minden erős ember hajlandó kockáztatni az egészségét, mondván, nehogy gyengének látszódjon a maszkban. Orbán Viktor éppen ellenkező okból váltott ki bírálatokat, mert az egyik kórházi látogatása során egészen profi maszk volt rajta, míg az intézmény igazgatója csupán egy egészen egyszerű változatot viselt az arcán. A legszélsőségesebb példával a belorusz elnök szolgál, amikor a kemény politikusok a világon semmiféle óvintézkedésre nem kaphatók. Trump és Putyin esetében viszont paradox, hogy ők a világ két legjobban védett vezetője, mégsem hajlandóak a legelemibb lépésre sem a ragály kivédésére. Az ellenpélda Szlovákia, ahol az új kormány tagjai, de az elnök asszony is kizárólag maszkban jelennek meg a nyilvánosság előtt. Az ország most hagyja maga mögött a korlátozásokat, mindössze 27 áldozattal. Bolsonaronál és bizonyos fokig Trumpnál is magyarázat, hogy populista módon nem bíznak a tudományban. Azon kívül az a hit is vezérelheti őket, hogy baj csak másokkal történhet. Így gondolta ezt az orosz államfő szóvivője is, aki jelenleg is a betegágyat nyomja, de utólag már másként csinálná járvány-ügyben.