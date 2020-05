Perverz lengyel papok bújócskája

Az áldozatok szenvedéséről, megalázásáról és az egyház közönyéről is szóló történet társadalmi üggyé vált.

Nem siette el Wojciech Polak gnieznói érsek, Lengyelország prímása a Vatikán tájékoztatását. Csak a hét végén jelentette, hogy a lengyel katolikus egyház legfelsőbb hierarchiájában megsértik a pedofilokkal szembeni fellépést előírói pápai rendelkezéseket. A kényszerű lépést megelőzte egy internetes bemutató: szombaton lett hozzáférhető a Sekielski-fivérek újabb filmje, a Bújócska. A testvérpár korábban már előállt ebben a témában Csak ne mondd el senkinek! címmel egy másik filmmel. Az ahhoz gyűjtött anyagok egy részéből készült a most angol felirattal bemutatott, megrázó alkotás, amelyet rövid időn belül egymillióan néztek meg. A hatalmas nézőszám és az érsek reagálása is jelzi: az áldozatok szenvedéséről, megalázásáról és az egyház közönyéről is szóló történet társadalmi üggyé vált Lengyelországban. Ezzel tisztában vannak a film alkotói is, akik két hónappal halasztották a koronavírus-járvány miatt a bemutatót. Akkor azt mondták, nem akarják, hogy elterelje a figyelmet a sokkal fontosabb vészhelyzetről. A mostani bemutatót egyrészt a helyzet enyhülésével indokolják, másrészt azzal, hogy az országot irányító konzervatív, klerikális és nacionalista Jog és Igazságosság (PiS) párt a társadalom egészségét kockáztatja az elnökválasztás erőltetésével. A film alkotói és a más hasonló eseteket feltáró oknyomozó újságírók azért tartják lényegesnek az ilyen ügyek bemutatását, mert a lengyel katolikus egyház továbbra is vitathatatlan társadalmi-erkölcsi tekintélyként és a jobboldal fő támogatójaként jelenik meg. Ahogyan egyre több ügy kerül a nyilvánosság elé, látszik az is, hogy a helyi egyházi vezetők Ferenc pápával dacolva titkolják, rejtegetik az történteket. A tetteseket nem fosztják meg egyházi tisztségeiktől, csak áthelyezik egy másik állásba, ahol továbbra is gyermekek életét teszik tönkre. A Bújócska című filmben felbukkanó, Arkadiusz Hajdasz nevű papot például azután sem taszították ki, hogy börtönre ítélték, csupán a wroclawi egyházmegyéből Bydgoszcba helyezték, s végig fedezte főnöke, Edward Janiak korábbi wroclawi segédpüspök, most Kaliszban megyéspüspök. Polak prímás miatta adta ki nyilatkozatát. Tomasz Sekielski a Gazeta Wyborcza hétvégi számában megjelent interjújában elmondta: nagy összeget ígértek neki, ha Janiak nem jelenik meg a filmben. A független lengyel lapokban folyamatosan jelennek meg hasonló beszámolók, valamint annak a mechanizmusnak a bemutatása, hogyan képes az egyházi hierarchia sokáig eltussolni a klérus pedofil kisebbségének szennyesét. A riportok a személyes tragédiákról szólnak, nem támadják az egyházat, még kevésbé a hitet. Sok áldozat megmarad hívőnek. Ők és családjuk keserűségét azonban növeli, hogy az egyházi hatóságok szinte soha nem állnak melléjük. Tomasz Sekielski szerint a hierarchiában nagyon sok a meleg pap, a püspökök között pedig még magasabb ez az arány. Ő ezt nem keveri össze a pedofíliával, de biztos benne, hogy az egyházban tiltott homoszexualitásuk miatt támadható és zsarolható főpapok fedezik a szennyes ügyeket. Sekielski is használja a „lila maffia” kifejezést, amelyet a Vatikánban nagy befolyású főpapi rétegre alkalmazott több szerző. Szinte egyidőben a film bemutatójával a Gazeta Wyborcza ismertetett egy főügyészi iránymutatást, amely gyakorlatilag arra utasítja az ügyészeket, hogy kényszerítsék dokumentumaik kiszolgáltatására az egyházmegyéket. Ez arra utal, hogy a PiS által közvetlenül irányított ügyészség nem akarja, hogy a papi pedofília bűnügyeibe „belekeverjék” az egyházi hierarchiát. Jaroslaw Kaczynski, aki egy személyben irányítja a lengyel politikát, kiadta a jelszót: „Aki az egyházra kezet emel, az Lengyelországra emel kezet!” Sokan érdeklődve várják, hogy a legutóbbi eseményeket miként értelmezi majd a PiS elnöke.