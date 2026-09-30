A Budapest International Film Festival (BIFF) keretében október 29-én lesz először látható Magyarországon Nemes László Cannes-ban debütált filmje, a Moulin.
Az áldozatok szenvedéséről, megalázásáról és az egyház közönyéről is szóló történet társadalmi üggyé vált.
Rajongók korábban nyílt levélben kérték az áprilisi bemutató halasztását, éppen a vírustól való félelmükben.
Coco König csak húszéves, de már sorra kapja a nemzetközi filmes szerepeket. Csütörtökön debütált a magyar mozikban Edelényi János új filmje, az angliai helyszíneken játszódó Jutalomjáték, amelyben az osztrák-magyar származású színésznő partnere Brian Cox Emmy-díjas skót színész. A Bécsben született Coco König jelenleg New Yorkban tanul, az utóbbi időben többször járt Magyarországon. Lapunknak azt mondta, szeretné hinni, hogy a színpadi karrier összeegyeztethető a filmsztársággal.
Észak-Amerikában novemberben, a magyar mozikba december 1-jén érkezik a Szövetségesek (Allied) című új amerikai háborús dráma, a Forrest Gumpért Oscar-díjat kapott Robert Zemeckis filmje.
Hihetetlen mese, ami a valóságban megtörtént: az 1988-as Calgaryban rendezett téli olimpia utolsó helyezettjének elképesztő teljesítményéről szól az Eddie, a sas című film Taron Egerton és Hugh Jackman főszereplésével.
Több tucat magyar olimpikon jelenlétében mutatták be Budapesten az Eddie, a Sas című, Eddie Edwards brit síugró történetét feldolgozó filmet. A mű egy tehetségesnek aligha mondható, ám kitartó, szorgalmas brit fiatalember történetét mutatja be, akinek gyermekkori álma volt, hogy olimpikon lehessen.