Csak legyünk büszkék a színésznőinkre

Coco König csak húszéves, de már sorra kapja a nemzetközi filmes szerepeket. Csütörtökön debütált a magyar mozikban Edelényi János új filmje, az angliai helyszíneken játszódó Jutalomjáték, amelyben az osztrák-magyar származású színésznő partnere Brian Cox Emmy-díjas skót színész. A Bécsben született Coco König jelenleg New Yorkban tanul, az utóbbi időben többször járt Magyarországon. Lapunknak azt mondta, szeretné hinni, hogy a színpadi karrier összeegyeztethető a filmsztársággal.