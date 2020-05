Pintér saját elképzeléseiről nem beszélt az orvos kamara elnökének

Így nem tudni mi lesz a kórházparancsnokok intézményével.

A Magyar Orvosi Kamra hétfő kora délután kitette a honlapjára azt az elnökség által készített dokumentumot, amit Pintér Sándor belügyminiszterrel való találkozóra magával vitt Kincses Gyula elnök. Jelezték azt is, hogy az egészségügyi járvány utáni újraindításáról szóló munkaanyag alapján két feladat kaptak a belügyminisztertől: készítsenek egy összefoglalót a hálapénzről, továbbá az egészségügy jelenlegi helyzete alapján állítsanak össze egy olyan javaslatot, amely segítheti az átszervezést. A Népszava elsőként számolt be arról, hogy Pintér Sándor felhatalmazást kapott a miniszterelnöktől az ágazat átvilágítására, az állapotok felmérésére. Valamint hogy a közelmúltban fogadta a Magyar Kórházszövetség, valamint a Magyar Orvosi Kamara elnökét és több egészség-gazdaságtanban is jártas ágazati szaktekintélyt. A MOK elnöke által a találkozóra vitt helyzet elemzésben az elnökség azt írta: a jövőben „nem a járvány előtti szerkezethez és működéshez kell visszatérni, hanem meg kell tenni azokat az összehangolt lépéseket, amelyek a járvány előtt elmaradtak, illetve előkészítésük elkezdődött.” Hozzátették azt is, hogy ez az orvostársadalom együttműködése, melynek feltétele a a kiszámítható szakmai munkakörnyezet és a tisztességes bér. A hálapénzt betiltanák, és álláspontjuk szerint büntethető lenne az is, aki adja, és az is aki elfogadja. Kincses Gyula a belügyminiszternél tett látogatásáról beszélt az Indexnek . Azt mondta: Pintér Sándor arról érdeklődött, hogy „a járvány után ugyanoda kell-e visszatérni ahol voltunk, vagy más szervezetű ellátórendszerre kell áttérni, amely egyrészt garantálja az igazságos hozzáférést, másrészt jól reagál a hirtelen helyzetre.” Hozzátette: a beszélgetéseken Pintér nem beszélt saját elképzeléseiről, így arról nem volt szó, mi lehet a későbbiekben a kórházparancsnokok intézményével.