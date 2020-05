Hét lépésben Zaha Hadiddal a világ körül

Először láthatóak egy térben a világhírű amerikai festő, Edward Hopper tájképei. De a Beyeler Fondation Hopper kiállításának nem ez az egyetlen különlegessége.

A Fondation Beyeler a világ egyik legszebb múzeuma. A Berower Park közepén álló épületet a világhírű építész, Renzo Piano tervezte. A megrendelőnek és tervezőnek is legfőbb célja az volt, hogy az épület tökéletesen illeszkedjen az őt körülvevő tájba. Kiállítótereit négy fal alakítja, mozgatható falakkal tovább tagolható. Az épületet a nyugati oldalán hosszú, keskeny, üvegbe burkolt télikert határolja, északon és délen a kiállító termeket is padlótól a mennyezetig érő ablakok választják el a természettől. És ezek az óriási üvegfelületek kapcsolják össze Hopper műveit az épületet körülvevő tájjal, ezzel elérve azt, hogy a természet valódi részévé válva láthassuk őket. Mindeközben különleges párbeszéd jön létre is a műalkotások és a távolban látszó hegycsúcsok, az ősfák, a szőlőültevények, a zöld fű, a felhős ég és a napsütés között. Hopper egy beszélgetésben azt mondta, mindig a napfényt akarta megfesteni a házfalon. És pontosan ez a fényjáték az, ami annyira megbabonázó a képeiben, hogy többi között, olyan filmesek munkáit inspirálta képeivel, mint Hitchcock, David Lynch vagy Wim Wenders. Ami talán köszönhető annak is, hogy Hopper úgy és abba a pillanatba tudta összesűríteni műveiben az időt, hogy mindig ott érezni bennük a megelőző és a következő pillanatot is. Szinte várjuk, hogy a kamera forduljon tovább, és megláthassuk, mit néz a távolba révedő nő alak, mi történhet a lehúzott redőnyű házban vagy mikor gördül be egy autó az elhagyatottnak tűnő benzinkúthoz. Hiszen miközben az ember Hopper kiállítást vagy akár egy albumot lapozgat, akkor is filmet néz, most éppen egy road movie-t a végtelennek tűnő amerikai tájban. És ez a road movie most valóban látható is, mint a kiállítás highlight-ja. Wim Wenders 3D-s kisfilmje, a Two or Three Things I Know About Edward Hopper a rendező személyes tisztelgése Hopper előtt, akiről egy, a YouTube-on látható, a kiállítás kapcsán készült beszélgetésben elmondja, hogy ő valóban látni, Hoppertől tanult. A moziterembe tehát egy 3 dimenziós képet generáló szemüveget viselve léphetünk tehát be, és bárhol is kapcsolódunk a filmbe, szinte biztos, hogy ott is maradunk a következő vetítésre. Mert minden egyes újra nézéssel újabb és újabb apró finomságot vehetünk észre.