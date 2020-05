Csikorogva indul újra a magánegészségügy

Lassan és néhol emelkedő árakkal indulnak újra az egészségügyi magánszolgáltatók. A járvány alatt a szolgáltatások hatósági korlátozása miatt a forgalmuk a harmadára esett vissza.

Május negyedikétől fogadhatnak ismét pácienseket az egészségügyi magánszolgáltatók, ám a koronavírus-fertőzés elkerülését szolgáló fokozott biztonsági intézkedések lassítják a betegfogadást. Becslések szerint a piaci bevételeik hatvan százalékát vesztették el a járvány ideje alatt. A magánellátók is éppolyan szigorú biztonsági szabályok mellett nyithatták újra a rendeléseket és a műtőiket mint az államiak. Azaz kizárólag előzetes telefonos egyeztetés után, óránként legfeljebb négy pácienst fogadhatnak az orvosaik, és őket is csak azután, hogy a bejáratnál átestek a koronavírus-fertőzés gyanúját kizáró szűrésen. Szigorú előírás az is, hogy csak azt lehet felvenni tervezett beavatkozásra, akinél elvégezték a koronavírus-kimutatásra szolgáló PCR-tesztet és az eredménye negatív. A Budai Egészségközpont (BEK) ellátóhelyein csaknem minden szolgáltatás elindult , de csak fokozatosan lépegetünk előre – nyilatkozta a Népszavának Varga Péter Pál, a cég alapító-tulajdonos főigazgatója.



„A legfontosabb az, hogy aki ide bejön, az nyugodt lehessen afelől, hogy itt nem kaphatja el a vírust. Éppen ezért már a járványügyi intézkedések elejétől rendszeresen teszteljük a dolgozóinkat, és szükség esetén beérkező betegeinket is.” Zajlik az előjegyzés, a szolgáltatásokra telefonon lehet bejelentkezni, a váróhelyiségben a szakrendelés előtt négy betegnél több nem tartózkodhat és be kell tartani a biztonsági előírásokat. Az intézménybe csak az léphet be, aki átesett az előszűrésen. Ha valakinél felmerül a vírus fertőzés gyanúja, akkor azt azonnal elkülönítik, és jelzik a hatóságoknak is. Valamennyi telephelyükön végeznek vírusdiagnosztikai és ellenanyag vizsgálatot is, ezek költsége a magánellátásoknál a beteget terheli. Ugyanakkor néhány ellátást, amelyekhez szükség van vírusdiagnosztikai tesztre - például az endoszkópos, fogászati kezelések - csak a jövő héten fogják elindítani. A gerincgyógyászati központ, amely az elmúlt hetekben járványkórházként is működött, az állami intézményekhez hasonlóan egyelőre az ágyai harmadát használhatja ismét a közfinanszírozott betegellátásra. A járvány elmúltával éppen a napokban kérték az eredeti működési engedélyük helyreállítását. Június elsejétől remélhetőleg teljes kapacitással fognak dolgozni. Varga Péter Pál arra számít, hogy az egyes betegek ellátása a szükséges tesztelések miatt időben hosszasabb és drágább lesz. Ez egy-egy műtétnél a szokásosnál több ápolási nappal járhat. A betegeikkel a diszpécser központon keresztül a vészhelyzeti időszak alatt is folyamatosan tartották a kapcsolatot. Most pedig már elkezdték a várólistákról hívni a betegeket. Az Affidea szakrendelései, ha lassan is, de beindultak, az első héten még nehezen tisztázódott, hogy végül is mihez kell és mihez nem PCR vizsgálat - mondta lapunknak Menyhárt Orsolya, az Affidea Magyarország járóbeteg szakellátási területének orvosigazgatója. Már minden szakrendelés elérhető, kivéve a vírus terjedése szempontjából a legkockázatosabbak, az endoszkópos beavatkozások. A szigorú biztonsági előírások miatt jóval kevesebb beteget tudnak fogadni, mint a járványt megelőző hónapokban. A járvány alatt várólistára került páciensek elsősorban nőgyógyászati, mozgásszervi, sebészeti ellátásokra érkeznek. Ahol csak lehet próbálják minél szélesebb körben alkalmazni majd a telemedicina lehetőségeit, így például a gondozásra szoruló pácienseknek a videokonferenciát ajánlják a személyes szakorvosi konzultáció helyett. A járvány alatt drasztikusan visszaesett a Wáberer Medical Center forgalma is – közölte lapunkkal Mári Róbert, ügyvezető igazgató, aki szerint ebben óriási szerepe volt az emberek óvatosságának. Itt például májusban térítésmentesen elvégzik saját betegeiknek a vírus-szűrő vizsgálatot, valamint ismét megnyitották az úgynevezett Walk-in centert, ahova bármikor be lehet jönnie annak, akinek sürgős orvosi vizitre, szakvéleményre van szüksége. Egy órán belül biztosítják a szakorvosi ellátást is. Van lehetőség gyors labor és röntgen, valamint CT és MR vizsgálatra is. Képesek teljes körű kardiológiai ellátásra. Az ügyvezető szerint már vannak műtéti előjegyzéseik. A DrRose Magánkórház Kft. is maga végzi a vírus diagnosztikai teszteket, amelyek a beavatkozások és a műtétek előtt szükségesek, de akinek csak tesztre van szüksége, ezt a szolgáltatást is biztosítják – mondja Papik Kornél ügyvezető igazgató. Ők is azt tapasztalják, hogy nehézkesen indulnak a szakrendelések, igaz a kijárási korlátozások ideje alatt nem is hirdették a szolgáltatásaikat.