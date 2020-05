Csaknem egymilliárdos állami támogatás érkezhet a gyanús pécsi szállodabiznisz főszereplőjéhez

Az enyhítések miatt még intenzívebben kell ügyelni az általános védekezési szabályok betartására.

Meghalt 3 idős, krónikus beteg, és 42-vel, 3598-ra emelkedett az azonosított koronavírus-fertőzöttek száma Magyarországon. Az elhunytak száma 470-re emelkedett. 1454-en már gyógyultan távoztak a kórházból. Az aktív fertőzöttek 45 százaléka, az elhunytak 61 százaléka, a gyógyultak 46 százaléka budapesti. Az aktív fertőzöttek harmada, 539 beteg igényel kórházi kezelést, közülük 29-en vannak lélegeztetőgépen. 10 931-en vannak hatósági házi karanténban. A mintavételek száma 142 729. A védekezés második szakaszában vagyunk. Ez nem a járvány végét jelenti, hiszen a vírus továbbra is terjed. Az a cél, hogy fokozatosan, szigorú menetrend szerint újraindítsák az életet. Hétfőtől vidéken és Pest megyében újabb enyhítések léptek életbe, és a fővárosban is megszűnt a kijárási korlátozás, de továbbra is fontos az általános óvintézkedések betartása. A kórházi ellátások is fokozatosan újraindulnak.