Bajcsy-Zsilinszky Kórház: megakadályozta a Fidesz a meghallgatást

Jövő hétre újra összehívta a népjóléti bizottság ülését Korózs Lajos elnök.

A fővárosi Bajcsy-Zsilinszky Kórházban kialakult, l apunk által elsőként megírt tarthatatlan állapotokról kérdezte volna a parlament népjóléti bizottsága Kásler Miklós EMMI minisztert és Müller Cecília országos tisztifőorvost is szerette volna meghallgatni, de sem ők, sem a testület kormánypárti képviselői nem jelentek meg, így elmaradt az ülés határozatképtelenség miatt. (A meghívottak közül egyedül az Operatív Törzs egyik rendőr tagja jelent meg.) Korózs Lajos bizottsági elnöknek így csak arra volt lehetősége, hogy az általa megfogalmazott kérdéseket felolvassa. A szocialista képviselő többek között arra lett volna kíváncsi, a Bajcsy-Zsilinszky Kórházban tapasztalható állapotokról a kórházat irányító miniszteri biztos készített-e jelentést és ha igen, ez kihez jutott el, született-e intézkedés ennek nyomán. Arra is kíváncsi lett volna Korózs Lajos, igaz-e, hogy azután is folyamatosan vittek koronavírusos betegeket az intézménybe, hogy erre a Dél-Pesti Centrumkórházat és a Korányi Kórházat jelölték ki? Igaz-e, hogy két méteres gipszkarton fallal oldották meg a betegek izolációját és nejlon fóliából készítettek zsilipes beléptetőt? Igaz-e, hogy a koronavírus-részleg nem alkalmas intenzív terápiákra, nincs megfelelő lélegeztetőgép sem az osztályon? Azt is megkérdezte volna a bizottság elnöke, ki adott utasítást arra, hogy csupán otthoni légzéskönnyítésre alkalmas kínai berendezéseket vásároljanak kórházak számára (erről a Magyar Hang írt először), mely intézményekbe szállítottak ezekből és milyen áron szerezték be őket? Korózs Lajos ezek után bejelentette, hogy a jövő hétre újra összehívja a bizottságot amire ismét meghívta Kásler Miklóst, rajta kívül Pintér Sándor belügyminisztert és Szijjártó Péter külügyminisztert is. Mivel ezen a Fidesz számára fontos témák is napirendre kerülnek (például az örökbefogadás megkönnyítését célzó törvényjavaslat), minden bizonnyal jelen lesznek a kormánypárti képviselők is.