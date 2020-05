Halasztják az Oscart - állítja a Variety

Igen nagy teret szentelt az osztrák közszolgálati csatorna a koronavírus idején annak a témának, hogyan lehetne segíteni a művészeknek ebben a nehéz helyzetben.

Az osztrák közszolgálati televíziót bizonyos szempontból kétarcúnak is nevezhetnénk. Nem politikai szempontból, éppen ellenkezőleg. Kiegyensúlyozottsága minta lehetne minden közép-európai állam számára (kivéve talán Csehországot), elképzelhetetlen lenne az, hogy egy párt saját szócsövévé tegye meg. Pontosabban akadt olyasvalaki, aki mégiscsak elég erősen kacérkodott ezzel a gondolattal: Heinz-Christian Strache szemében szálka volt az ORF pártoktól való függetlensége. A volt belügyminisztert azonban elsodorta az éppen egy évvel ezelőtti Ibiza-botrány, így szerencsére az ORF nem jutott a keleti szomszéd Strache által mintának tekintett közszolgálati médiuma sorsára. Ausztriában teljesen természetes például az, hogy a nézők majdnem egyórás portrét léthatnak Beate Meinl-Reisingerről, az ellenzéki, liberális Neos elnökéről. A műsor nem azzal a céllal készül, hogy lejárassák őt, hanem be akarják mutatni őt hétköznapi emberként. (Ezt a programot most vasárnap láthatták a nézők.) Ebből látszik, Bécs is mennyire messze van.

Az ORF kétarcúsága műsorstruktúrájában keresendő. Az lehet az érzésünk, mintha megállt volna az idő. Olyan sorozatokat vetítenek, amelyeket 25-30 éve, vagy még régebben is láthattak a nézők (a Már megint Malcolm mintha kitörölhetetlen lenne a programból). A régieket persze frissítették újakkal (Agymenők) is. Az ORF1-nek alapvetően kereskedelmi csatorna jellege van. A legnézettebb osztrák csatorna, az ORF2 inkább az információk közlésére épít, a 2011-ben alapított ORF III pedig afféle egyveleg, sokféle saját készítésű programot sugároznak itt, dokumentumműsorokat, a kisebbségeknek szánt programokat, vallási műsorokat, parlamenti közvetítést, időjárás-panorámát. Ugyanakkor az ORF III olyat is ad, amit más ország tévéje nem: kiváló kulturális műsorai vannak. Esténként ¾ 8-kor jelentkezik a Kultur Heute című kulturális híradó, amelyben Ani Gülgün-Mayr, illetve Patrick Zwerger mutatja be napról napra, milyen nehéz is az élete a kulturális élet szereplőinek a koronavírus idején. Hogy az osztrák közszolgálati média mennyire szívén viseli a sorsukat, jelzi, a szintén naponta jelentkező ORF III Aktuellben zum Coronavirus című műsorban szintén gyakran szerepel ugyanez a téma. Túlzás nélkül állíthatjuk, ilyen átfogóan Európa egyetlen más közszolgálati csatornája sem foglalkozott a kultúrával a járvány idején.

Természetesen most már elsősorban az a téma került előtérbe, miként indítható újra a kulturális élet. A múlt pénteki Kultur Heutében beszámoltak arról, hogy az első múzeumok már meg is nyithatták a kapuikat, feltéve, hogy az intézmények tartani tudják a szociális, illetve a távolságtartásra vonatkozó előírásokat. Megnyitott a bécsi Belvedere és a Schönbrunni kastély, de Salzburgban még több helyen csak készülnek a nyitásra. Mozart városában a Haus der Natur, a Természet Háza június 1-től várja az érdeklődőket. Norbert Windig, az intézmény igazgatója azt közölte, a munkatársak egyelőre home office-ban dolgoznak, s a hátralévő időt arra használják fel, hogy minél jobban felkészüljenek a látogatókra. S ha már Salzburgban járunk. Itt működik a híres Mozarteum, melynek nagyterme ilyenkor már megannyi koncert helyszíne. Egyelőre még ez is zárva tart, ám nem sokáig. Május 24-én, vasárnap tartanak hangversenyt „Ausztriáért játszunk” címmel, melyen fellép a rendkívül sokoldalú mexikói születésű tenor, Rolando Villazón, a salzburgi Mozart-hét intendánsa. A koncertet természetesen az ORF III élőben közvetíti.

Ausztriában későn liberalizálták a televíziózást, az első magántévé, az ATV csak 2000-ben jelent meg, de sem ez, sem a többi, főleg német tulajdonban lévő kereskedelmi tévé nem tud az ORF riválisaivá válni. A járvány alatt az ORF vezető szerepe tovább nőtt, áprilisban átlagosan a nézők 33 százaléka választotta valamelyik csatornáját, a 17-23 óra közötti főműsoridőben pedig 39,7 százalék. Különösen hírműsorai verhetetlenek: 48 híradóját több mint kétmillióan nézték. 163 programja pedig meghaladta az egymilliós nézettséget. Infó: Az osztrák közszolgálati csatorna, az ORF 1955-ben kezdte meg a műsorsugárzást. Jelenleg három csatornája mellett egy sporttelevíziót működtet. Évtizedek óta szoros együttműködést folytat a német, illetve a német nyelvű svájci televíziókkal.