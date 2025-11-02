Az ismert Grimm-meséből, a Holle anyóból cirkuszi műsor lett. Egymással keverednek a különböző műfajok. Elcsennek ezt-azt a másiktól.
Egy rakat gyerek csüng Szomor György színészen, és egy csomó kutya csimpaszkodik Wolfgang Lauenburger német idomáron. Megtestesítik a szeretetet, a játékosságot, az egymástól való felelősségteljes függést a Fővárosi Nagycirkusz Melyiket a 9 közül? című új műsorában.
Egyre több jel, most egy állami számvevőszéki jelentés utal arra, hogy a kormány halogatja, illetve átalakítaná az új Nemzeti Cirkuszművészeti Központ projektjét – tudta meg a Népszava. Információink szerint a Nyugati pályaudvar melletti terület helyett a jelenlegi városligeti helyszínen épülhetne meg a központ, amely esetleg bekebelezheti az üresen álló, félkész biodómot is.
A kulturális államtitkár azzal védekezik, hogy ő semmit sem visz el önkényesen, hivatalosan jár el és az esemény után visszajuttat minden tárgyat. Az ellenzék ezt másképp látja.
Saját maga vallotta be, hogy elcsen néha ezt-azt.
Szerintük nem fiktív dátumokra, hanem objektív mérőszámokhoz kötött mérföldkövekre van szükség.
Eldöntötte: a Nyugati Pályaudvar mellé építik a cirkuszművészeti központot. Népszavazás azért még lehet.
A járvány gazdasági hatásaira tekintettel december elején 13,4 milliárd forintos, újabb kulturális mentőcsomagról határozott a kormány. Fekete Péter államtitkár februári megvalósulást ígért.
A díj másfél millió forinttal jár.
A támogatásért produkciót is várnak, tízezer fellépést szerveznek meg az igénylőknek.
Sajtótájékoztatót tartott online a Fesztiválzenekar a 2020–2021-es évad várható eseményeiről.
Személyeskedéstől sem mentes hangnemű vitát követően kedden elfogadta a Parlament az Előadó-művészeti törvény módosítását, amely bővíti az állam jogosítványait. Karácsony Gergely Rudolf Pétert nevezte ki a Vígszínház igazgatójának.
A Madách Színházhoz érkezik a legtöbb támogatás, de a Vígszínház is több mint 800 millió forintot kap a tao-rendszer helyett bevezetett pályázati keretből.
Nem vitás, hogy nem ért egyet a főpolgármester a "kulturális tao-ról" szóló kormányzati elképzeléssel, a főpolgármester azt szeretné, ha a budapesti színházak erről nem is beszélgetnének a kormány államtitkárával.
A visegrádi palota árnyékában köszönt el államtitkárságától Hoppál Péter.
Richter József holnaptól nem a Fővárosi Nagycirkusz igazgatója. Felmondott neki Fekete Péter a Magyar Cirkusz- és Varieté ügyvezetője, a nemzeti cirkuszművészeti stratégia kidolgozásáért felelős miniszteri biztos, aki ettől kezdve maga látja el az igazgatói pozíciót. Richternek honorárium nélküli tanácsadói feladatot ajánlott, azzal, hogy az esetleges költségeit megtéríti. Ezt azonban ő nem vállalja.
El kell érni, hogy trendinek számítson cirkuszba járni. Ez a nemrég kinevezett cirkuszművészeti miniszteri biztos fő célkitűzése. Fekete Péter korábban a Békéscsabai Jókai Színház igazgatója volt, azt hagyta ott az új megbízatásért. Eltökélt szándéka, hogy ezt a műfajt felhozza a többi előadó művészeti ág szintjére. Arról is beszélgettünk vele, hogy az utóbbi időben fölöttébb fontossá vált a hatalom számára az eddig perifériának számító cirkusz.
A békéscsabai közgyűlés péntek esti rendkívüli ülésén hozzájárult ahhoz, hogy Fekete Péter, a Békéscsabai Jókai Színház igazgatója közös megegyezéssel távozzon posztjáról. Feladatait augusztus 1-jével megbízott vezetőként Seregi Zoltán igazgatóhelyettes veszi át.
Eisemann Mihály operettjei változatlanul garanciák a sikerre. A Madách Színházban éppen a Fekete Péter hódít, most pedig a Budapesti Operettszínház mutatta be az Én és a kisöcsém című örökzöldet, Réthly Attila rendezésében, teli népszerű slágerekkel. Szinetár Dóra visszatért a teátrumba, és partnerével, Dolhai Attilával, húzónevekként hirdetik a jól bevált párost.
A musicalek otthonában, a Madách Színházban, először mutattak be operettet. Méghozzá a Fekete Péter címűt, amiben a címszereplő kisembernek örökkön örökké pechje van, de aztán bebizonyosodik, hogy ez szerencsévé is változtatható.