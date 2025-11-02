Feltétlen bizalom emberiségfürdővel

El kell érni, hogy trendinek számítson cirkuszba járni. Ez a nemrég kinevezett cirkuszművészeti miniszteri biztos fő célkitűzése. Fekete Péter korábban a Békéscsabai Jókai Színház igazgatója volt, azt hagyta ott az új megbízatásért. Eltökélt szándéka, hogy ezt a műfajt felhozza a többi előadó művészeti ág szintjére. Arról is beszélgettünk vele, hogy az utóbbi időben fölöttébb fontossá vált a hatalom számára az eddig perifériának számító cirkusz.