A járvány miatt kiengedték a börtönből Trump egykori ügyvédjét

Ötezer lejébe, mintegy 350 ezer forintjába kerülhet Klaus Johannisnak a „jó nápot kívánok pészédé”-s kirohanása. A román Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) ugyanis ekkora bírságot szabott ki szerdán a román államfőre, aki április végén magyar nyelvű köszöntéssel gúnyosan azzal vádolta meg a parlamenti többséget adó Szociáldemokrata Pártot (PSD – ejtsd pészédé), hogy az RMDSZ-el összefogva azon munkálkodik, hogy Erdélyt odaadják a magyaroknak. Mindezt megspékelte azzal a PSD elnökének címzett kérdéssel, hogy „Jó nápot, Ciolacu! Vajon mit ígért maguknak Budapestről Orbán Viktor ezért a megállapodásért cserében”?Johannis kirohanását az váltotta ki, hogy a PSD által elnökölt képviselőházban nem vitatták meg a határidő lejárta előtt az épp terítéken lévő Székelyföld autonómia törvénytervezetet, amelyet így hallgatólagosan elfogadottnak kellett nyilvánítani és továbbküldeni a szenátusnak. A felsőház azonnal „orvosolta” a hibát, ez az autonómiatervezt is, mint minden korábbi, ment a süllyesztőbe. De az államfő nagy visszhangot, román és német bírálatot egyaránt kiváltó beszéde nem maradt következmények nélkül, a diszkriminációellenes tanács nagy szavazattöbbséggel, 6:1 arányban gyűlöletbeszédnek minősítette azt. A bírságot pedig 5:1 arányban szavazták meg. A CNCD határozata – a közzétételtől számított 15 napon belül – bíróságon megtámadható, az államfő máris jelezte, él a lehetőséggel. A CNCD elnöke, Asztalos Csaba a kolozsvári maszol.ro-nak elmondta: azért volt diszkrimináló az államfő nyilatkozata, mert növelte a magyarokkal szembeni előítéleteket a román társadalomban és a romániai magyar kisebbséget veszélyforrásként jelenítette meg. Emellett azzal a gúnyolódó hangnemmel, ahogyan megszólalt magyarul a sajtónyilatkozatban, lealacsonyította, másodrendűnek állította be a magyar nyelvet. Johannis viszont politikai indíttatásúnak tartja a CNCD döntését. Hasonló álláspontot fogalmazott meg Ludovic Orban miniszterelnök, aki egyben az államfő pártjának, a PNL-nek az elnöke is. Orban már egyenesen a tanácsot támadta, amely szerinte „megdöbbentő politikai döntést hozott”. Állította: a CNCD a PSD befolyása alatt áll, Johannist pedig azért büntetik igazságtalanul, mert „leleplezte” a PSD és az RMDSZ közötti „cinkosságot”. Orban szerint az államfő nem diszkriminált, nem sértette meg a magyar nemzetiségű román állampolgárok emberi méltóságát. Kelemen Hunor RMDSZ-elnök és Marcel Ciolacu házelnök, a PSD ideiglenes elnöke szerint viszont Johannisnak a fellebbezés helyett nyilvánosan bocsánatot kellene kérnie. Reagált az esetre Jürgen Linden, Aachen város Nagy Károly-díját menedzselő alapítványának elnöke is. Johannisnak ugyanis tegnap kellett volna átvennie az elismerést, amelyet a német város „az igazságosság, a kisebbségek és a kulturális sokszínűség védelmének harcosaként” ítélt oda tavaly decemberben a német nemzetiségű román elnöknek. A díjátadást a járvány miatt halasztóják, ám az alapítvány elnöke egyértelművé tette, hogy nem marad el. A német sajtó is élesen támadta Johannis kijelentését, de Linden szerint Johannis egyik napról a másikra biztosan nem lett nacionalista.