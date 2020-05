68 éves hidegrekord dőlt meg

Budapest nagyon vidámnak tűnik most, és vidéken sincs ez másként, de a veszély nem múlt el. Eddig az otthonmaradás volt a fő üzenet, most pedig a védőtávolság – mondta a miniszterelnök.



Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón bejelentette , hogy a kormány benyújtja az Országgyűlésnek a különleges jogrend megszüntetéséről szóló javaslatot. Orbán Viktor péntek reggeli rádióinterjúja is ezzel a kérdéssel indult a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök Nagy Katalin azon kérdésére, hogy ennyire jól állunk-e, egy rövid igennel indokolta a döntést.

Orbán Viktor azt mondta, hogy a jobb anyagi helyzetek között élő országokat is messze felülmúltuk a védekezésben, de mégiscsak meghaltak emberek.

– Siker az lett volna, ha a vírust elpusztítjuk, és senki nem hal meg. Beszélhetünk sikerről, de mégis furcsán kesernyés az ember szája íze – tette hozzá.

Véleménye szerint a baloldalt leszámítva, aki kihúzta magát az összefogásból, mindenki kivette abból a részét. – Most megkapják a magukét, mert szégyenszemre elkulloghatnak. Rajtuk kívül teljes összefogás jött létre, így megvolt a védekezésnek a maga emelkedett szépsége is – mondta. A kormányfő közölte, hogy a magunknál általában többre tartott országokhoz képest egy-két héttel korábban hoztuk meg a biztonsági intézkedéseket.

– Kásler miniszter úr érdemei történelmiek. Van annak haszna, ha az egészségügyet egy orvos vezeti – jelentette ki.

A miniszterelnök Kásler Miklós emberi erőforrás minisztert dicsérve arról beszélt, hogy az egészségügyi tárca vezetőjének ösztönei vezettek oda, hogy azonnal összehívta a járványügyi testületet, és ennek köszönhetően tudott a kormányfő is gyorsan döntéseket hozni. Úgy véli, ezért nem lett Magyarországon tömeges fertőzés, illetve mivel a védekezés olyan hatékony volt, mert a Kásler Miklós keze alá dolgozó csapat – orvosok, ápolók, szakemberek – időben elvégezték a dolgukat.

– A gyorsaság ilyenkor aranyat ér, ezt én a rendkívüli jogrenddel megkaptam – állapította meg Orbán Viktor.

Megismételte a kormánydöntést, miszerint a járványügyi készültséget fenn kell tartani, az operatív törzset is megtartják. Ezt azzal indokolta, hogy nyáron nem várható tömeges járvány, ezért adják vissza a különleges jogrendet, de a járványügyi készültséget fenntartják. A polgármesterek helyi védekezéséről azt mondta, hogy azok, akik a baloldali pártok utasításait – a piszkálódást, elégedetlenséget, a védekezést általában nehezítő magatartást – követték, azok rosszul teljesítettek. Hozzátette, hogy azok a polgármesterek, akik az összefogás mellett döntöttek, kivétel nélkül jól teljesítettek. Hangsúlyozta, hogy Budapest nagyon vidámnak tűnik most, és vidéken sincs ez másként, de a veszély nem múlt el. Eddig az otthonmaradás volt a fő üzenet, most pedig a védőtávolság. Ha visszajön a járvány, megint az idős emberek kerülnek veszélybe. – Nagyon sok idős ember életét megmentettük, máshol ez nem így történt – állapította meg. Közölte azt is, hogy a nagyon erős védekezés miatt az influenzajárvány is kevésbé pusztított, és olyan idős emberek is életben maradtak, akik az influenzába belehaltak volna. Miután az Európai Bíróság kimondta, hogy a magyarországi tranzitzónákban a menedékkérők elhelyezése jogellenes őrizetnek minősül, Magyarország megszüntette a tranzitzónákat.

– Miért, hogy ne fáradjanak Brüsszelben a kötelezettségszegési eljárással? – kérdezte Nagy Katalin műsorvezető.

Orbán Viktor szerint föléledtek a brüsszeli bürokraták, de még mindig az a kérdés, hogy ki dönthet arról, kivel akarnak együtt élni a magyarok. A miniszterelnök úgy értelmezte a döntést, hogy tranzitzónát működtetni nem lehet, az, aki igényt akar beadni, az nem tartózkodhat az ország területén, csak a kerítés túloldalán. Közölte, hogy pillanatokon belül meghozzák erről a rendeleteket. Úgy véli, ez a migránsoknak rosszabb, de teljesítik ezt az igényt. Orbán Viktor szerint Brüsszel ebbe is bele fog kötni.

– Olyan, hogy Brüsszelben azt mondják, hogy menedékkérelmet benyújtó ember Magyarországon tartózkodhasson, az nem fog előfordulni – szögezte le.

Kijelentette, hogy mi nem csak Magyarország határait védjük, hanem mi védjük Európai határait, mivel ezt a görögök nem tudják megtenni. Megfogalmazása szerint a brüsszeli bürokraták „benne ülnek egy Soros György nevű ember zsebében”. Orbán Viktor szerint Soros hálózatának migránsválság kell, mert akkor a kormányok bajba kerülnek, hitelre lesz szükségük, amihez ők hitelt akarnak nyújtani magas kamatra. – Ez egy-egy ország kifosztásának nem túl bonyolult mechanizmusa – magyarázta. A sorosozás után a gazdasági kérdések következtek. Orbán Viktor elmondta, hogy eddig a napjai döntő része a járvány elleni védekezéssel telt, de most a gazdasági kérdésekkel töltött munkaórák száma fog növekedni. Közölte, hogy a kormány eddig több mint egymillió embernek segített a munkahelyének megmentésében, megtartásában.

– Összesen 173 ezer olyan ember van, aki szeretne dolgozni, és a kormányhoz fordult segítségért – állapította meg.

Erre megjegyezte, hogy megemelték a közmunkakeretet 200 ezerre, és 3 ezer fiatalnak kínálnak katonai képzést, emellett a munkahelyteremtő intézkedéseket hoztak. Elmondása szerint mindenki azt kérdezi tőle, hogy mi lesz. Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy óvatosabb, de mégis csak Magyarország legnagyobb gazdaságvédelmi tervét indították el, ezért bizakodó.

– Magabiztosabb, fickósabb vagyok így péntek reggel. Kézben vannak a dolgok, jó döntéseket hoztunk – tette hozzá.

Úgy véli, az áprilisi gazdasági mutatók nem lesznek szívderítőek, ahogy a májusi adatok se lesznek szépek, de „a reménykedésünk teljesen jogos”. Most már azt gondolja, hogy sokkal korábban áll helyre a gazdaság, mint ahogy korábban gondolta. A következő hónapokban minden energiájukat a munkahelyek megteremtésére fogják fordítani. Ennek érdekében az operatív törzshöz hasonló testületet is létrehoznak, amelyet várhatóan a miniszterelnök fog irányítani.