Nagyköveteket cserélt le Szijjártó Péter

„Már most kétszer annyit fizettünk az útért, mint amennyibe egyébként került volna és még nem is mentünk sehová” – foglalta össze Záhony Péter fogszakorvos a történetét.

Az egészségügyi szakember még az év elején kapott ajándékba a párjától egy lisszaboni utat. Március közepén utaztak volna el öt napra, ám március 11-én életbe lépett a kormány vírushelyzet idejére hozott rendelkezése, hogy az egészségügyi dolgozók csak a szakminiszter engedélyével hagyhatják el az országot. Fogorvosként a kormányhatározat Záhony Péterre is vonatkozott. Ezt a körülményt jelezték is a repülőcégnek, a Wizz Airnek és a portugál hotelfoglalást intéző Booking.com-nak. Kérték, hogy tegyék át az utazást szeptemberre, amikorra reményeik szerint talán már csitul a járvány és Európa-szerte feloldják a különféle ki-és beutazási tilalmakat. A repülőtársaságnál áttették ugyan a járatukat szeptemberre, ám – mivel az utazásmódosítás röviddel az indulás előtt történt – igencsak borsos áron. Lényegében két repülőjegy árába kerülne az egyetlen oda-vissza út. A Booking.com-nál sem jártak nagyobb sikerrel, bár oda a fogorvos még az orvosi igazolvány másolatát is elküldte. Amikor később kapcsolatba léptek a tényleges szállásadóval, a lisszaboni Hotel Floridával, azok még csak nem is tudtak a magyar házaspár problémájáról. Végül ki kellett fizetniük az öt, ott nem töltött szállodai éjszaka árát.



„Felháborítónak éreztem a bánásmódot” – fogalmazott Záhony Péter.

Az ügyben kerestük a hollandiai székhelyű Booking.com-ot, illetve a Wizz Airt is. Megtudtuk, a légitársaság felvette a kapcsolatot az érintett utassal, és végül sikerült megállapodást kötniük. A Wizz Air leutazható hűségpontokkal kárpótolta a fogorvost. Érdeklődésünkre egyébként elmondták, általánosságban a repülőjegy foglalás és az utazás közti időszakban, a célország által bevezetett beutazási korlátozás kockázatát az utasnak kell viselnie. Szerintük érdemesebb olyan jegytípusba beruházni, mellyel közvetlenül az utazás előtt is lemondható vagy módosítható a foglalás, lemondási díj nélkül. A jegy árát pedig a Wizz számláján pontokban jóváírja a légitársaság. Ezeket a pontokat a lemondást követő három hónapban lehet felhasználni. A Booking-tól is azt a tájékoztatást kaptuk, hogy rendezték az ügyet az foglalóval. Úgy tudjuk, Záhony Péter ígéretet kapott arra, hogy a szállodafoglalását visszafizetik neki.