Senki sem tudja meg, hogy egyáltalán megfigyelték-e

Nincs kormányzati szándék az új Nemzeti alaptanterv (NAT) idén szeptemberi bevezetésének elhalasztására – szögezte le Hajnal Gabriella, az állami iskolafenntartó Klebelsberg Központ elnöke és a NAT megújításáért felelős miniszteri biztos egy péntek délutáni online konferencián. A halasztás annak kapcsán merült fel szakmai körökben, hogy a március 16-tól érvényes digitális munkarend tapasztalatai is beépülhessenek az alaptantervbe. Hajnal Gabriella szerint erre a kerettantervekben, helyi tantervekben lesz lehetőség, amelyeknek nyár végéig kell elkészülniük. A konferencia több résztvevője – mint Nahalka István oktatáskutató vagy Miklósi László, a Történelemtanárok Egyesületének elnöke – a széleskörű szakmai és a társadalmi egyeztetéseket is hiányolta. Ádám Péter oktatási szakértő, aki maga is részt vett a NAT kidolgozásában, azt mondta: az elkészült alaptantervről tartottak konferenciákat és minden véleményt figyelembe vettek. Nahalka hangsúlyozta: a véleményezés nem társadalmi egyeztetés. Ádám Péter azt mondta, a szakmai véleményekről készült összegzés, elemzés, de ezek még nem nyilvánosak. Kiderült az is, hogy készültek alternatív NAT-verziók is – például olyan, amely szerint kerettantervek sem kellenének – de ezek sem elérhetőek a nyilvánosság számára. Arra a kérdésre, miért nem ismert a NAT-ot készítő valamennyi szakember neve, Ádám Péter úgy válaszolt: azért, hogy nyugodtan tudjanak dolgozni.