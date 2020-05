Borongós lett a Nyitott Égbolt: orosz riposzt az amerikai felmondásra

A Ford michigani üzemében az elnök egy kis időre normálisan viselkedett, aztán gyorsan visszavedlett politikussá. Amerika készül a százezredik halálra.

Félárbocra eresztették a Fehér Ház és az amerikai közintézmények felett a nemzeti zászlót. A gesztust Donald Trump a koronavírus áldozatai feletti gyász miatt rendelte el. Az elnököt hónapok óta bírálták, amiért nem sok szót vesztegetett a járványban elhunytakra, inkább saját érdemeiről és az általa nagyon sikeresnek mondott kormányzati intézkedésekről beszélt. Most azonban, amikor már több mint 1.6 millió amerikai kapta el a Covid 19-et, a halottak száma pedig a százezerhez közeledik, többé nem térhetett ki a veszteségek nyomasztó súlya elől. Az elnök egy másik kérdésben is kénytelen volt engedni a közvélemény nyomásának. A Fordnak a michigani Ypsilantiban lévő gyárában az arcát eltakaró maszkot húzott – legalábbis amikor úgy gondolta, hogy senki sem látja. Trump eddig rendre megtagadta maszkviselést, helyette maga és környezete sűrű tesztelésében bízott. Az autógyári előírás szerint mindenkinek maszkot kell viselnie és ezt eleinte Trump is megtette. A fehér házi tudósítók őt kísérő csoportjának később már azt mondta, nem akarta megszerezni a sajtónak azt az örömöt, hogy maszkban lássák. Utóbb mégis kiszivárogtak ilyen fotók, aminek sokan örültek, mert a példán felbuzdulva talán többen fognak így védekezni a fertőzés ellen. A demokrata párti Gretchen Whitmer kormányzó hivatala szerint az elnöki látogatás ellenkezik a kormányzói utasítással, de legalább megmutatja, milyen fontos Michigan a járvány és a gazdaság újjáépítése szempontjából. Az elnök szerepét feszegeti a Columbia Egyetem kutatócsoportjának tanulmánya is. A bonyolult számításokkal alátámasztott konklúzió az, hogy 36 ezer emberrel kevesebben haltak volna bele a járványba, ha márciusban egy héttel korábban vezetik be a távolságtartási és otthonmaradási ajánlásokat. Ha két héttel korábban lépnek, akkor ez a szám még nagyobb, 54 ezer lenne. Trump azokban a hetekben még azt állította, hogy az Egyesült Államoknak nem fog súlyos gondot okozni a Covid 19, a járványt tudják kezelni, a vírus pedig magától el fog tűnni. Az időt azonban itt emberéletekben mérték. A kutatást vezető Jeffrey Shaman epidemiológus szerint „Nagy, nagy különbség (hogy mikor lép a kormányzat). A halálesetek számának csökkentésében hihetetlen szerepe van annak a kis időnek, annak, hogy még a növekedési időszakban kapjuk el (a vírust).” New Yorkban, Massachusettsben és Kaliforniában a helyzet fokozatosan javul. Viszont egy sor déli és középnyugati államból, ahol erőltetik a nyitást, a megbetegedések számának növekedéséről érkeznek adatok. Ez ellen néhol azt a módszert alkalmazzák, hogy többé nem közlik a gócpontokon, így a húsfeldogozó üzemekben észlelt esetek számát. Máshol megtévesztő, lefelé mutató infografikákat tesznek közzé, amelyekről csak figyelmes vizsgálat után derül ki, hogy az adatok pont az ellenkezőjét bizonyítják.