Palkovics: Több mint 110 ezer ember bértámogatására érkezett igény a vállalkozásoktól

Mostanáig már több mint 110 ezer ember bértámogatására adtak be igényt a vállalkozások, amelyek ennek révén meg tudják tartani a munkavállalóikat rövidített foglalkoztatás keretében – közölte az innovációs és technológiai miniszter szombaton Alsópáhokon. Palkovics László a Kolping Hotel számára átadott munkahelyvédelmi támogatói okirat kapcsán beszélt arról, hogy a turizmust-vendéglátást érintette leggyorsabban a koronavírus okozta járvány, de a kormány éppen ezen a területen lépett a leghamarabb. A munkahelyek megőrzését szolgáló bértámogatási lehetőségen felül tervezi a kormány egy olyan támogatási forma kidolgozását, amellyel ennek a szektornak az újraindítását is segíteni lehet, hiszen „a pincérnek és a szakácsnak akkor is ott kell lennie, ha csak két vendég van” – jelezte a miniszter.