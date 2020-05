Őrizetben a Deák téri kettős gyilkosság gyanúsítottja

A 18 éves férfi bandák utcai összecsapásában késelhette halálra két riválisát. Az ügyészség és a rendőrség a gyanúsított és segítőinek letartóztatását kéri.

Őrizetbe került a 18 éves Cs. Krisztián, aki a BRFK szerint május 22-ére virradó éjszaka halálra szúrta két kortársát, egy 16 és egy 21 éves fiatalt az V. kerületi Deák téren - írja a police.hu . A kettős gyilkosság ügyéről a Népszava is beszámolt: két banda összecsapása vezetett vérontáshoz, a tömegverekedésben résztvevő tíz fiatalt pedig jól ismerte a hatóság – túlnyomó többségüknek már korábban is volt rendőrségi ügye, kábítószer-fogyasztás vagy garázdaság miatt. A két csapat nem ismerte egymást, csak véletlenül keveredtek egymás mellé a kérdéses éjszakán: Cs. Krisztián éppen csütörtökön, a gyilkosság előtti órákban ünnepelte felnőtté válását, de születésnapos volt a 16 éves áldozat is.