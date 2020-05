Csődöt jelentett a Hertz autókölcsönző-óriás

A független képviselő szerint a kínai kommunista párt diktál a Fidesznek.

„Feljelentést tettem a Budapest-Belgrád vasútvonal felújítási beruházása kapcsán hűtlen kezelés gyanújával. A kihallgatásra készen állok, a nyomozati anyagokba betekintést fogok kérni” – tudatta Szél Bernadett országgyűlési képviselő szombati, az MTI-ben is megjelent közleményében. Szerinte már most is bőven fizetjük „a Fidesz és a Kínai Kommunista Párt nászajándékát”: a kormányaz idén eredetileg betervezett 61 milliárd forintos kiadáson felül, vagyis csak 2020-ban a kormány csak erre a beruházása 143 milliárd forintot szán – írta Szél.