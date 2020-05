Vizsgálatot rendeltek el a fiatalon elhunyt esztergomi családanya ügyében, akit édesanyja szerint több kórház sem akart fogadni

Egy 200 négyzetméteres tornaterem helyére épül óriási sportkomplexum, amit nem csak a diákok használhatnak.

Igaz, a csarnoképítés régi terv volt már Sarkadon: a (csalás miatt 2015-ben még alpolgármesterként jogerősen elítélt ) fideszes polgármester Mokán István három éve a település több évtizedes álmaként jellemezte a beruházást, és Kovács Gyula fideszes országgyűlési képviselővel együtt ismertették annak terveit, a hír6.hu cikke szerint. A Dél- Konstrukt két beruházást is vállalt: a szerződés értelmében egy éven belül tetőtől aljzatig felújítja, új villamossági hálózattal és vizesblokkokkal látja el az iskola régi épületét, és felhúz egy 1305 négyzetméteres tornacsarnokot is, akadálymentesített öltözővel és parkolóval. A sarkadi iskolások így egy óriási sportkomplexumot kapnak a korábbi 205 négyzetméteres tornatermük helyett, bár a csarnokot nem csak ők, hanem valamennyi sarkadi használhatná a tervek szerint.

Nem mellékes részlet, hogy a tenderen hárman indultak – közülük ketten nyújtottak be értékelhető pályázatot, és a nyertes Dél-Konstrukt még a 994 milliós ajánlatával is olcsóbban vállalta a munkát, mint a gyulai székhelyű Futizo Kft., ami 1,019 milliárdot kért volna az iskolai beruházásért.

A vesztes pályázó ugyanakkor más szempontból is érdekes lehet: a helyi pályázatokon rendszeresen taroló – az Átlátszó által "gyulai Közgépnek" is nevezett – Futizo tulajdonosa a Piskolty Tibor és Piskolty Mária testvérpár. Az Opten nyilvántartása szerint(A cikk korábbi verziójában tévesen írtam, hogy Piskolty Mária is tag volt az All-Readyben, a tévedésért elnézést kérek - a szerző). Az All-Ready egyik jelenlegi vezetője, Beleznai Róbert így egy ideig párhuzamosan volt ügyvezető a lebonyolító cégben Piskolty Tiborral. Beleznai ugyanakkor máskor is találkozhatott Piskoltyval, hiszen 2011-ben pont azon a napon lépett be tagként egy hulladékkezelő cégbe (Flex Bentonit), amikor a Futizo Kft. kivált abból.