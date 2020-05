350,90 forinton az euró

A késedelmes fizetések miatt 250-280 milliárdra emelkedhet év végére a lánctartozások összege az építőiparban.

Az építőipari vállalkozások által kiállított számlák negyedét, ötödét nem fizetik ki határidőre, a követelések 6-7 százaléka pedig tartósan vita tárgyát képezi. Ha ez a helyzet továbbra is fennmarad, az év végére az építőipari lánctartozások összege elérheti a 250–280 milliárd forintot – hívta fel a figyelmet az Építőipari Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) a cégek visszajelzései alapján. A befogadott számlákat az állami és önkormányzati megrendelések esetében is egyre többször fizetik ki késedelmesen, ami komoly gondot jelent a vállalkozásoknak, az ÉVOSZ ezért továbbra is szorgalmazza az Államkincstár gyorsított kifizetéseit. Koji László, a szakszövetség elnöke arról is beszámolt: a járvánnyal összefüggő, vírusos megbetegedések május második felében sem történtek az építőiparban, a tervezői, kivitelezési munkákat ilyesmi nem akadályozta. Az építőipar teljesítőképessége is adott: a tervezői, kivitelezési, háttéripari, beszállítói kapacitás rendelkezésre áll. Az idén az ágazat így 4500 – 5000 milliárd forint nagyságrendben tudna teljesíteni – ha lennének folyamatos megrendelések. Csakhogy nincsenek: jelenleg éppen az új projektek előkészítésének lelassulása, az új szerződések csökkenése okozza a legnagyobb gondot. Tavaly májushoz képest így már 20 százalékkal csökkent az építőipar megrendelésállománya. Számos, már előkészített projekt nem indul el, a legnagyobb mértékben a települési önkormányzatok megrendelései estek vissza. Emiatt mintegy 6 százalékkal maradhat el az év első öt hónapjának építőipari teljesítménye a tavalyitól. Júniustól várhatóan egyre több tervező és kivitelező cégnek kell a fentiekhez igazítania kapacitását, ami nagyobb mértékű létszámleépítést hozhat az ágazatban. Az álláskeresők száma már most növekszik az építőiparban, ám a betanított munkások, szakmunkások és mérnökök más vállalkozásoknál még találnak munkát. A segédmunkásokra viszont egyre kisebb az igény. A lakásépítő cégek a kijárási korlátozások megszűnésével sem számítanak rövidtávon az építési piac élénkülésére, és az ÉVOSZ is inkább a lakásfelújítások, karbantartási munkák növekedésével számol. Ennek kapcsán a szakszövetség rámutatott: miután megszületett a döntés, hogy az idei tanév távoktatásban fejeződik be, a nyári felújítási, karbantartási munkákat azonnal, május végétől meg lehet kezdeni. Az ÉVOSZ ezért szorgalmazza többek között egy nyári iskolai rekonstrukciós pályázati program elindítását, amely főként a mikró- és kisvállalkozások számára biztosíthatna munkát. Javasolják továbbá azt is, hogy a kormány gyorsítsa fel a megvalósítani tervezett létesítmények előkészítését és lebonyolítását.