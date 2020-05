Valóban „letaglózó” adatok érkeztek az áprilisi munkanélküliségről

Újabb 73 ezer ember veszítette el a munkáját áprilisban a KSH adatai szerint. Ők azonban a hivatal szerint nem mind munkanélküliek.

Mintegy 73 ezer fő veszítette el állását áprilisban, a munkanélküliségi ráta pedig 4,1 százalékra ugrott – derül ki a KSH ma reggeli, legfrissebb közléséből . A most állás nélkül maradók többségét – 54 ezer főt – ugyanakkor a KSH módszertani okokra hivatkozva továbbra sem a munkanélküliek, hanem az inaktívak közé sorolta, így a hivatal szerint áprilisban a munkanélküliek száma csak 19 ezerrel nőtt márciushoz képest, átlagos létszámuk pedig így 187 ezer fő volt. Tavaly áprilishoz képest ez így is 29 ezer fős növekedést jelent, a munkanélküliségi ráta pedig egy hónap alatt 0,5 százalékponttal, egy év alatt 0,7 százalékponttal emelkedett. A KSH a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) definícióira hivatkozva sorolja be a fenti módon az állás nélkül maradókat. Annak meghatározása szerint munkanélküli ugyanis az, aki az adott héten nem dolgozott, de a kikérdezést megelőző négy hétben aktívan keresett munkát. Az inaktívak szintén nem dolgoztak az adott héten, viszont nem is kerestek munkát, vagy ha igen, akkor nem tudtak volna munkába állni. A koronavírus járvány és az amiatt elrendelt korlátozó intézkedések idején ugyanakkor sajátos dolog ezekre a definíciókra hivatkozva inaktívnak nevezni a munka nélkül maradt embereket, hiszen nyilván nem azért nem keresnek munkát, mert nem akarnak dolgozni, hanem azért, mert ez most egyáltalán nem olyan egyszerű. Ezzel egyébként a KSH is tisztában van, hiszen, mint írják: „a munkahelyüket elvesztett személyek többsége – elsősorban a személyes kapcsolatok korlátozása miatt – nem keresett aktívan munkát és/vagy nem tudott volna 2 héten belül munkába állni.” Ennek ellenére így számoltak márciusra is: akkor 56 ezer fő veszítette el állását, de közülük szintén 54 ezer főt a gazdaságilag inaktívak közé soroltak . Ha ezeket ezt az inaktívnak mondott 108 ezer munka nélkül maradót is a munkanélküliek táborába sorolnák, akkor 295 ezres munkanélküliségről kellene beszámolni, ami 6 százalék fölötti munkanélküliségi rátát jelentene.

Ez a szám egyébként közelebb áll a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) adataihoz, ahol az áprilisi zárónapig már 331 ezren regisztráltatták magukat álláskeresőként (Az NFSZ-nél a munkaügyi kirendeltségen álláskeresőként ténylegesen bejelentkezők számát rögzítik, míg a KSH munkaerőfelmérése 38 ezer fő megkérdezésén, majd a kapott válaszok teljeskörűsítésén alapul.) Áprilisban több mint 72 ezer új álláskereső jelentkezett be az illetékes kerületi vagy járási hivatalnál. A munkájukat elvesztők száma azonban még ennél is több lehet. Az NFSZ statisztikáját ugyanis mindig az adott hónap 20. napján zárják, vagyis az azóta eltelt több, mint egy hónap elbocsátásait még nem jelzik ezek a számok. Sok munka nélkül maradt dolgozó ráadásul nem is regisztráltatja magát álláskeresőként. Vagy azért, mert bízik abban, hogy magától is talál munkát, vagy pedig azért, mert korábban feketén, vagy félig zsebbe fizetve dolgozott, így egyáltalán nem is lenne jogosult álláskeresési járadékra, vagy csak minimális összegre. Mint megírtuk: a regisztráltak csaknem fele, több mint 152 ezer ember is mindenféle juttatás nélkül „lóg a semmiben”, hiszen semmilyen pénzbeli ellátásra nem volt már jogosult áprilisban. Ennek oka, hogy az álláskeresési járadék továbbra is csak három hónapig jár – addig is csak annak, aki a kérelem beadása előtti három évben legalább 360 napig munkaviszonyban dolgozott -, hiába kérték a szakszervezetek többször is, hogy a válság miatt hosszabbítsák meg a folyósítás idejét. Márpedig most nem könnyű munkát találni: áprilisban már tavalyhoz képest 8 százalékkal többen, csaknem 75 ezren voltak azok, akik egy éve vagy annál is régebb óta kerestek munkát. Álláskeresési ellátást így mindössze 110 ezren kaptak, 68 ezren pedig szociális ellátásban - rendszeres szociális segélyben vagy foglalkoztatást helyettesítő támogatásban – részesültek. Róluk beszélhetett Orbán Viktor miniszterelnök is múlt pénteki szokásos rádióinterjújában . „Mindenfajta bonyolult statisztikák léteznek, de mégiscsak a legfontosabb nekem az, hogy ki az, aki szól. Ugye, néma gyereknek, ismerjük ezt a dolgot... Tehát aki szól, hogy bajban van, és segítség kell, mi annak tudunk leginkább segíteni. Ma az a helyzet, hogy 101 447 ember volt a tegnapi napon munkanélküli segélyen, ezt elegánsan álláskeresési járadéknak kell mondani, de ez valójában egy munkanélküli segély. Tehát 101 447 ember. És van 71 235 olyan ember, aki már több, mint 3 hónapja elvesztette a munkáját, nem talált másikat, és ezért azt kéri, hogy pótoljuk ki pénzzel az ő hiányzó jövedelmét. Ez egy nagyon kicsi összeg, ebből nagyon nehéz megélni, de ilyen emberből is van azért 71 235 fő. Ez azt jelenti, hogy 173 ezer olyan magyar ember van, aki szeretne dolgozni, de nem talált munkát, és a kormányhoz fordult. Lehetnek ennél többen is, de ők nem jöttek hozzánk. Ennyien fordultak a kormányhoz, és nekik kell megoldást nyújtanunk.” A semmilyen pénzügyi ellátást nem kapó, regisztrált álláskeresőkről nem tett említést. Pedig a jelek szerint mostanra még többen lettek, hiszen a miniszterelnök számai szerint 172 682 álláskereső kap most ellátást, miközben április 20-ig 178 ezren kaptak. Ha feltételezzük, hogy azóta nem csökkent az álláskeresők száma, akkor ez alapján még többen estek ki az ellátásból.