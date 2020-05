Stadionra is igaz: „ha adnak, vedd el…”

Futball-létesítményt ígért a másodosztályba jutó Pécsi MFC-nek a kormányfő. A város ellenzéki polgármestere újságból tudta meg a hírt.

Jövőre az NB II-ben indulhat a harmadosztályú labdarúgó-bajnokságban első helyen végző PMFC, ám a gárdának nincs stadionja a feljebb lépéshez. A hét elején viszont Hargitai János, a mohácsi körzet Fidesz-KDNP támogatással parlamentbe jutott képviselője egy kormánypárti lapnak azt nyilatkozta, hogy tárgyalt Orbán Viktorral egy új pécsi stadion építéséről, és a miniszterelnök támogatást ígért. Kerestük Hargitait, ám ő nem reagált hívásunkra.

A PMFC egykor masszív első osztályú csapat volt. A Garami József, mesteredző által 1985-1992 között irányított gárda bajnoki ezüstig és bronzig vitte, Magyar Kupát nyert, és nemzetközi kupákban vitézkedett. A saját nevelésű játékosokra építő klubban kezdte első osztályú pályafutását ifjabb Dárdai Pál és Gera Zoltán. Később a gazdasági mélyrepülést megszenvedő város klubjára nehéz évek következtek, és 2015-ben az MLSZ úgy látta, hogy az együttes mögött álló, megrokkant birodalmú könyvmogul, Matyi Dezső nem garantálja a PMFC pénzügyi bázisát, ezért a csapatot visszasorolta a negyedosztályba.

A város visszaszerezte a PMFC-t, és a klub szakosztályként tagozódott be az önkormányzat sportcélú nonprofit cégébe, a PSN Zrt.-be. A csapat az első évben feljebb lépett egy osztállyal, majd idén megint eggyel. Ám az egykor 15-20 ezer embert befogadó újmecsekaljai stadion immár nem alkalmas másodosztályú mérkőzésekre. Harmadosztályúra sem, az elmúlt években ideiglenes engedéllyel tartottak itt meccseket. Ráadásul az egész megyében nincs az előírásoknak megfelelő pálya, legközelebb Kaposváron játszhatná a hazai találkozóit a Pécs (ami életidegen, hisz a két szomszédvár viszonya nem épp szívélyes).

Győri János, a PMFC operatív vezetője bízik abban, hogy a klub újra kap ideiglenes engedélyt a pécsi pályára lépésre, ám a stadionépítés ettől még sürgető. A jelenlegi pálya felújítása nem jöhet szóba, mivel a stadion nehezen megközelíthető, parkolója pedig nincs. Négy helyet is kiszemeltek az új stadionnak, a következő hónapokban a városvezetéssel és az építészekkel konzultálva döntenek arról, hol épüljön meg az új létesítmény. A nemzetközi mérkőzésekre is alkalmas stadion eleinte 5 500, bővítés után 8 ezer nézőnek adna - részben fedett - ülőhelyet. A több funkciót is kielégítő létesítmény megépítése – az előzetes becslések alapján - 6-8 milliárd forintot és másfél évet igényel.

Győri is tud arról, hogy Orbán szimpatizál a beruházással, ám a kormány támogatásához egy sikeres pályázat szükséges. A PMFC vezetője nem titkolja, hogy olyan stadiont akarnak, ami egy első osztályú csapatot is képes kiszolgálni. Ám ehhez az kell, hogy a PMFC lépjen ki az alapvetően utánpótlás neveléssel foglalkozó, önkormányzati sportcégből, és váljon megint önálló klubbá. Utóbbihoz viszont a sportot támogatni képes gazdasági vállalkozások kellenek, amelyek az első időkben 200-250 milliós támogatást tudnak biztosítani a – várhatóan – évi 350 millióból gazdálkodó másodosztályú csapat működéséhez. Győri János elmondta, hogy tárgyalnak több helyi és országos céggel, melyek összefogva finanszíroznák a PMFC-t, és a leendő tulajdonosok is első osztályú csapatot akarnak. Olyat, amiben a játékosok legalább harmada saját nevelésű. Győri szerint a PMFC akadémiája erre ad esélyt.

Kerestük az ügyben Pécs ellenzéki polgármesterét, Péterffy Attilát, de ő nem kívánt nyilatkozni. Úgy tudjuk, hogy Péterffy az újságból értesült Orbán Viktor Hargitainak tett ígéretéről. Péterffy – információink szerint - örül a hírnek, azon pedig nem lepődött meg, hogy kihagyták a tárgyalásból, hisz a miniszterelnök nem szokott ellenzéki városvezetőkkel egyeztetni elképzeléseiről.