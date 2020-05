Hableány-tragédia: emlékművet állítanak Budapesten

A II. kerület egy független igazságügyi szakértővel megvizsgáltatja a helyzetet.

Már eddig is bőven akadt gond a tavalyi önkormányzati választások előtt – az akkori fideszes vezetéssel az élen – sebtiben átadott II. kerületi Gyarmati Dezső Uszodával, ám most egy újabb, igen jelentős problémára derült fény – írja a Magyar Hang. A lap szerint a milliárdokból felépülő komplexum legnagyobb, 50 méteres benti medencéje vált egyelőre használhatatlanná. A cikk szerint a II. kerülettől kapott tájékoztatásból kiderült, hogy a járványhelyzet miatt leengedték a vizet a medencéből, majd arra lettek figyelmesek, hogy alul a csempe finoman szólva sem egyenletes. Sőt, mintha hullámozna, ahogy jártak rajta. Amikor megbontották, több helyen feljött a víz, vagyis úgy tűnik, a medence vize átszivárgott a csempén, sőt még az alatta lévő szigetelésen is. A medence alatti helyiségben a plafonon több helyen is repedés látszik, az azonban egyelőre még kérdéses, hogy a víz oda is eljutott-e. A lap azt írja, a II. kerület megvizsgáltatja a helyzetet egy független igazságügyi szakértővel. Arra szeretnének választ kapni, elég-e a csempét feltörni, az alatta lévő szigetelést pedig felmarni, és újat rakni a helyére, vagy esetleg ennél is nagyobb gond van. A szakértő már elkezdett dolgozni, a véleményére azonban még várni kell. Így korai lenne becslésekbe bocsátkozni, hogy mennyibe kerülhet, és mikorra készülhet el a javítás, még ha azt garanciálisan helyre is hozzák. Habár a kijárási korlátozások végével a sportolók már birtokba vehetnek fedett uszodákat is, ezt a medencét egyelőre biztosan nem használhatják. Így kiszorulnak a kinti medencébe, ezzel pedig a kedvtelésből úszni járók lehetőségei csökkennek majd. Ám egyelőre azt sem tudni, hogy a kinti medence mikortól lesz használható, hiszen a körülötte lévő burkolat sok helyen feljött, emiatt igencsak balesetveszélyes, így egyelőre ott is a javítás az első – teszi hozzá a Magyar Hang.