Tragédia a szigetvári kórházban: felfüggesztettek, majd elbocsátottak két dolgozót

Felfüggesztették, majd el is bocsátották azt a két dolgozót, akik a szigetvári kórházban összecserélhették a sóoldatos palackot egy fertőtlenítős üveggel - tudta meg az ATV Híradója . Az egyik dolgozót azóta kórházban kezelik, mert összeomlott. A csatorna számolt be arról, hogy egy 42 éves asszonyon nőgyógyászati műtétet kellett végrehajtani a szigetvári kórházban, de a beavatkozás során a feltárt szakaszt nem sóoldattal, hanem erős fertőtlenítőszerrel mosták át. A nőt válságos állapotban szállították át a pécsi kórházba, ahol azóta is az intenzív osztályon kezelik. A rendőrség azt válaszolta a csatorna érdeklődésére, hogy ismeretlen tettes ellen foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt indítottak eljárást az ügyben. A kórház pedig pár napja azt válaszolta az ATV megkeresésére, hogy belső és hatósági vizsgálat is zajlik az ügyben, és együttműködnek a hatóságokkal.