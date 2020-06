Nyert a Honvéd, döntetlent játszott Felcsúton a Fradi

A DVSC a bajnoki szezonban 13. idegenbeli találkozóján kilencedik alkalommal maradt alul.

A bajnok és listavezető Ferencváros 1-1-es döntetlent játszott a mérkőzést tíz emberrel befejező Puskás Akadémia otthonában vasárnap a labdarúgó OTP Bank Liga 26. fordulójában. Óriási hazai helyzettel indult a mérkőzés, a vezetést mégis a Ferencváros szerezte meg, Tokmac Nguen szép egyéni akció végén lőtt a kapuba. Nem telt el újabb negyedóra sem, amikor egyenlítettek a felcsútiak, méghozzá Lovrencsics Gergő segítségével, aki egy baloldali beadásba szerencsétlenül piszkált bele és saját kapujába továbbított. A második félidő is hatalmas hazai gólhelyzettel kezdődött. Húsz perccel a vége előtt megfogyatkozott a Puskás Akadémia, Joel van Nieff ugyanis megkapta a második sárga lapját. Emberelőnybe kerülve a Ferencváros igyekezett felpörgetni a tempót, próbálkozásai azonban nem eredményeztek újabb gólt, így meg kellett elégednie az egy ponttal.

Eredmény: Puskás Akadémia FC - Ferencvárosi TC 1-1 (1-1) Pancho Aréna, v.: Andó-Szabó gólszerzők: Lovrencsics (31., öngól), illetve Nguen (17.) sárga lap: van Nieff (24. és 69.), Szolnoki (43.), Plsek (64.), Spandler (76.), illetve Blazic (60.) piros lap: van Nieff (69.) PAFC: Tóth B. - Szolnoki, Spandler, Meissner, Nagy Zs. - van Nieff, Plsek - Slagveer (Tamás N. 67.), Knezevic, Gyurcsó (Favorov 76.) - Mebrahtu (Sós 86.) FTC: Dibusz - Lovrencsics G. (Botka 74.), Blazic, Otigba, Heister - Haratin, Sigér (Leandro 74.) - Somalia (Skvarka 86.), Isael, Nguen - Boli (Szihnyevics 86.)

Korábban a Budapest Honvéd 3-1-re legyőzte a vendég Debrecent. A vezetést a Honvéd szerezte meg a 15. percben, egy szögletnél jó ütemben érkezett Kamber, és a kapuba csúsztatta a labdát. A folytatásban is a Debrecen kezdeményezett, de ritkán adódott lehetőség a vendégek előtt, mert tömören és zártan védekezett a fővárosi együttes, amely Ugrai révén a szünet előtt kontrákból veszélyeztetett. Az 51. percben a nagy kedvvel játszó Ugrai büntetőből növelte a kispestiek előnyét. A 65. percben Kamber rossz ütemű becsúszására megkapta a második sárga lapját – az elsőt gólöröm után gyűjtötte be –, így a pirosat is. A létszámfölényt Adeniji révén öt perccel később szépítő találatra váltottak a vendégek, a gólnál ráadásul kisebb sérülést szenvedett Tomas Tujvel, a kispestiek kapusa, akit le is kellett cserélni. Szendrei a 89. percben egy kontra végén jól eltalált lövésével eldöntötte a mérkőzést. A DVSC a bajnoki szezonban 13. idegenbeli találkozóján kilencedik alkalommal maradt alul, vendégként ennél rosszabb mérlege csak a sereghajtó Kaposvárnak van. A szerdán a Mezőkövesd ellen kupadöntőt vívó Honvéd 2018. augusztus 25. óta először tudta legyőzni a Debrecent, amelytől azóta két döntetlen mellett kétszer kikapott. Pisont István ötödik alkalommal irányította a kispestieket, és először nyert csapatával.