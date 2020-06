Eladó-közeli cég árazta be a Mátrai Erőművet

Az állami MVM vevőként biankó szerződésben az eladóhoz közelebb álló PricewaterhouseCooperst bízta meg a Mátrai Erőmű méltányos árának megbecslésével. A neves szakértő ceruzája talán tényleg kicsit vastagon fogott.

„A PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. végezte a vételár meghatározását célzó vállalatértékelést” – válaszolta a DK-s Oláh Lajos írásbeli kérdésére egymondatos válaszában Fónagy János miniszterhelyettes, egyszersmind nemzeti vagyonnal kapcsolatos parlamenti ügyekért felelős államtitkár. Az ellenzéki politikus megkeresésében felidézte Fónagy János január végi válaszát, amikor arra a kérdésére, hogy mely cég adott tanácsot az állami MVM-nek a Mátrai Erőmű megvásárlásához, a miniszterhelyettes úgy válaszolt, hogy az ügylet lezárultáig a szerződő felek nem adhatnak ki információt. A DK-s honatya most úgy érvelt, hogy az előzetes átvilágításra nem vonatkozhat a szerződéses titoktartás. Oláh Lajos a tanácsadó kilétén túl azt is firtatta, hogy az véleményezte-e magát a vételárat, álláspontján módosított-e az erőmű környezetében tapasztalt szennyezés (ebben amúgy első fokon a Mészáros Lőrincék kezében maradt helyi keményítőgyár találtatott ludasnak) és az irományok hol találhatók. Utóbbi kérdésekre Fónagy János nem felelt. Bár az ügylet március végén lezárult, a jelek szerint a miniszterhelyettes nem vált számottevően közlékenyebbé. A kormány legújabb szokása szerint a kevéssé szájuk íze szerinti kérdésekre tőmondatokban válaszolnak. Ezzel mindenesetre egy újabb mozaikkocka került a helyére a Mátrai Erőmű év eleji állami kivásárlása ügyében. A lassan kirajzolódó kép kevéssé szívderítő. A Miniszterelnökséget irányító Gulyás Gergely a március 26-i kormányinfón jelentette be, hogy az – erőmű kisebbségi csomagját eddig is birtokló – MVM az ügylet zárásaként 17,44 milliárdot fizetett Mészáros Lőrinc érdekeltségeinek a többségért. Nem cáfolt információink szerint a kormányfő strómanjaként számon tartott felcsúti milliárdos érdekeltségei az elmúlt két év során több tételben összesen mintegy 11 milliárd forintot költhettek Magyarország második legnagyobb áramtermelőjének többségére. Tavaly azonban a 2018-as, (Gulyás Gergely ismereteivel szemben) veszteséges gazdálkodás ellenére körülbelül nyolcmilliárd forint osztalékot már felvettek. Ráadásul az erőmű helyzete azóta aligha javult. A telephelyet érintő, fura balesetek mellett a (környezetszennyezésből fakadó) szén-dioxid-kvóta költsége is egyre nő. (Igaz, utóbbi termék tőzsdei ára a koronavírus-járvány miatt pont a zárás előtti napokban omlott össze. Bár ez jól jönne az erőműnek, a kurzus azóta jórészt visszatornászta magát.) Az e megközelítésből méltányos árként adódó 3-4 milliárdból kiindulva az MVM akár több mint tízmilliárd közpénzzel is túlfizethette a kormányfő barátjának érdekeltségeit. Az erőmű ez évi működését az MVM saját bevallása szerint is csak további 11,4 milliárdos hitelük biztosítja. A jövőt illetően az MVM a kormány és az erőmű által korábban ismertetett, elnagyolt terveket ismételte meg. További fura körülmény, hogy az MVM tavaly december 23-án a vételár meghatározása nélkül kötelezte el magát a vásárlás mellett. Az csak Tóth Bertalan MSZP-elnökkel folytatott ez év eleji levelezésükből derült ki, hogy az ár megállapítását a felek független tanácsadóra bízták. Utóbbi, mint most kiderült, a PricewaterhouseCoopers hazai leánya. A nemzetközi csoport kétségkívül nívós, a világ négy legnagyobb könyvvizsgálójának számító „big four” egyike. A Mátrai Erőmű könyveinek évi rendes felülvizsgálatát is e kft. végzi. Az erőmű-többség mögött eddig álló, Mészáros-felé Opus Global jelentései tanúsága alapján a legtöbb kiemelt értékelésüket eddig szintén a PricewaterhouseCoopers végezte. Ezek közül három anyagot fel is leltünk a tőzsdei társaság közzétételi listáján. Az MVM nem áll ilyen szoros kapcsolatban a kft.-vel. Utolsó elérhető, 2018-as jelentésük legalábbis nem említi a PricewaterhouseCooperst. Igaz, dolgoztak már együtt, például hat éve a Főgáz, öt éve pedig egyes leányvállalatok értékmeghatározásánál. Az MVM könyvvizsgálatát most a - szintén neves - Deloitte végzi, miután két éve szakítottak az egyik botrányos beszerzésükön állítólag fennakadó KPMG-vel.