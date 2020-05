Orbánék a „járvány miatt” nagy cégek zsebét tömnék

Az (egyre kevésbé létező) koronavírus-járványra hivatkozva az Orbán-kormány az eddig szigorúan kis- és középvállalkozások tőkésítésére szakosodott állami alapkezelőnek megengedi, hogy nagyobb cégeknek is adjon pénzt.

Az Orbán-kabinet „a koronavírus világjárvány negatív gazdasági hatásainak enyhítése érdekében” módosította az állami tőkebefektetéseket (lényegében ingyenpénzt) osztó Széchenyi Tőkealap-kezelőről szóló 2016-os kormányhatározatot – derül ki a péntek esti közlönyből. Eszerint a kormány most már nem azzal ért egyet, hogy az állami társaság tevékenysége a „hazai kis- és középvállalkozások” tőzsdeképessé válásához járulhat hozzá. Az állami szervezet szerepét ehelyett már tágabban, „elsősorban hazai kis- és középvállalkozások” felkarolásában képzelik el. Új időpont megjelölése nélkül törlik a Széchenyi Tőkebefektetési Alap pénzkihelyezési időszakának 2025 végi határidejét. Az „elsősorban” szó beiktatásával a Széchenyi tőkealap-kezelőnek 56 milliárd forint visszatérítendő támogatást adó 2017-es kormányhatározatból szintén törlik, hogy a pénzt kis- és középvállalkozások létrehozása és feltőkésítése céljából nyújtanák. A négy évvel ezelőtti iratból kikerül az szövegrész is, hogy a kabinet kiemelten egyetértene a Kárpát-medencei gazdaságfejlesztési célokkal. Olyannyira, hogy a négy éve elindított Kárpát-medencei Vállalkozásfejlesztési Alap – jelenlegi nevén Kárpát-medencei Vállalkozásfejlesztési Kockázati Tőkealap – a kormány szerint most már ne csak hazai kis- és középvállalkozások Kárpát-medencei tevékenységét segítse elő. Ehelyett immár csupán „elsősorban” szorgalmazzák kis- és középvállalkozások támogatását, mégpedig az eddiginél tágabb, „határon átnyúló” befektetések esetén. A módosítás egyértelmű iránya, hogy az Orbán-kormány a (meghatározott ismérvek alapján behatárolt) kis- és középvállalkozások mellett immár nagyobb társaságoknak is juttathasson visszafizetési kötelezettség nélküli pénzt. Ráadásul az összeget a kedvezményezettek a korábbi, szépen hangzó célok törlése után immár a Kárpát-medencén túl is elkölthetik. A csekélynek látszó módosítás oly alapvető, hogy emiatt alighanem a Széchenyi Tőkealap-kezelő kezdőoldalán , nagy betűkkel szedett hitvallás kis- és középvállalkozásokat kiemelő szakaszát is ki kell egészíteniük egy „elsősorban”-nal. A kormány eddig se ódzkodott a nagyobb cégek támogatásától , de a Széchenyi Tőkealap-kezelőn keresztül ezt kisebb rivaldafény mellett tehetik a jövőben. A kabinet a koronavírus-járvány kitörése után kétségkívül közzétette, hogy a gazdasági hatások enyhítése érdekében tőkével is segítené a hazai vállalkozásokat. Kérdés, hogy e pénzeket „elsősorban” kisebb cégeknek, vagy kormányközeli vállalkozók környezetének szánják. A mostani módosítás legalábbis arra utal, hogy az Orbán-kormány az (egyre inkább lecsengő) koronavírus-járványra hivatkozva nagyobb érdekcsoportokat is támogatna.