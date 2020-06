Egymillió fölött a fertőzöttek száma Latin-Amerikában

Az esetek felét Brazíliából jelentették. Eddig 514 849 fertőzöttet regisztráltak, akik közül 29 314-en haltak bele a Covid-19-be.

Egymillió fölé emelkedett a koronavírussal fertőzöttek száma Latin-Amerikában és a karibi térségben. Az AFP francia hírügynökség vasárnapi összesítése szerint a pandémia kitörése óta 1 016 828-ra nőtt az azonosított fertőzöttek száma a régióban. Az esetek felét Brazíliából jelentették. Latin-Amerika legnagyobb és 210 milliós lakossal legnépesebb országában a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint második helyen áll a világon a koronavírus-fertőzöttek és negyedik helyen a halottak számát tekintve. Eddig 514 849 fertőzöttet regisztráltak, akik közül 29 314-en haltak bele a Covid-19-be. Peruban vasárnap szintén jelentősen megugrott az esetszám: a hetek óta tartó kijárási korlátozások ellenére 8800 új esetet regisztráltak egy nap alatt. Peruban az igazolt fertőzöttek száma meghaladta a 164 ezer esetet. A 33 milliós lélekszámú országban a halálesetek száma elérte a 4506-ot. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) értékelése szerint járvány nem érte el tetőpontját a térségben - mondta Michael Ryan, a WHO vészhelyzeti igazgatója hétfői genfi sajtótájékoztatóján. "Dél-, de mindenek előtt Közép-Amerika minden bizonnyal intenzív fertőzési övezetté vált" - hangsúlyozta Ryan. "Nem hiszem, hogy elértük volna a fertőzések tetőpontját" - mondta. Hozzátette: egyelőre nem lehet megjósolni, hogy ez mikor fog bekövetkezni. Ryan szerint a négy legsúlyosabban érintett ország Brazília, Peru, Chile és Mexikó, de a térség sok más országában is komoly nyomás nehezedik az egészségügyi ellátórendszerekre. A WHO vészhelyzeti igazgatója egyes országok említése nélkül beszélt arról is, hogy bizonyos államokban a kormány és a társadalom teljes erővel a vírus megfékezéséért küzd, másoknál viszont "vannak hiányosságok". Brazíliát ismételten pellengérre állították amiatt, hogy Jair Bolsonaro elnök a járvány kitörése óta többször is elbagatellizálta a helyzet súlyosságát és következetesen ellenállt a szigorúbb korlátozások bevezetésének, a gazdaság újraindulását sürgetve.