Visszaszorul a latin-amerikai baloldal

Latin-Amerikában megszakadni látszik a baloldali populista államok sikersorozata. A kontinens legnagyobb államában, Brazíliában ingadozik a Dilma Rousseff–Lula da Silva fémjelezte kormányzat. Argentínában jobboldali elnök nyerte az elnökválasztást. Bolíviában a választók nemet mondtak az államfő kérésére, aki 2025-ig akarta bebetonozni magát a hatalomba, jövőre Ecuadorban is leköszön a baloldali elnök. Venezuelában Hugo Chávez utódát az ellenzék népszavazással távolítaná el. A régóta hatalmon lévő kormányzatok törvényszerű népszerűségvesztéséhez nagyban hozzájárult a világgazdasági helyzet változása, a kőolaj és a nyersanyagok árzuhanása, s a kubai–amerikai viszony rendezése is befolyásolhatja majd, hogy merre tart Latin-Amerika.