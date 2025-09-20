Dariénről nem sokat ír a sajtó, jelenleg csak azért lett aktuális, mert Donald Trump amerikai elnök és egyes latin-amerikai országok új, jóval szigorúbb migrációs politikája miatt drasztikusan csökkent a menekülni próbálók száma, így a hatóságok elkezdték összegyűjteni és azonosítani az ott ragadt holttesteket.
Miért a magyar valóságról ír vérbő latin regények helyett? Miféle generációs terhek nyomasztják a ma negyvenes korosztály tagjait? Miért nem lehet jóízűen kinevetni a turbónacionalista tirádákat? Latin-amerikai kalandozásai mellett mindezekről és még sok másról beszélgettünk Soltész Bélával az Osztatlan közös című, új novelláskötete kapcsán.
A 2024-es elnökválasztás ironikus ellentmondása, hogy ugyanazok a Mexikó felől tömegesen érkező bevándorlók segítheti győzelemre Joe Biden demokrata elnököt, akik a vesztét is okozhatja novemberben.
Guyana és Venezuela megállapodott, hogy nem alkalmaznak erőszakot az olajban gazdag Esequiba terület miatti vitájukban, amelyet Nicolas Maduro szított fel.
Fernando Villavicencio meggyilkolása csak a jéghegy csúcsa volt: az OESN nyilvántartása szerint tavaly óta legkevesebb 21 alkalommal támadtak politikusokra az országban.
Az elfogadott dokumentumban végül „mélységes aggodalmukat fejezik ki az Ukrajna ellen folyó háború miatt” és megerősítik, hogy elkötelezettek az ENSZ Alapokmánya, a nemzeti szuverenitás, a politikai függetlenség és a területi integritás mellett.
A miniszterelnök a csúcsértekezlet idején kétoldalú találkozókat is folytat majd több résztvevő állam vezetőjével.
Bő öt év alatt 73 alkalommal repült 44, magyar gazdasági szempontból kevésbé meghatározó országba Szijjártó Péter külügyminiszter. Eddig azonban nincs jele annak, hogy áttörést, külkereskedelmi fordulatot hoztak volna a keleti és a déli nyitás jegyében szervezett utak – derül ki a Népszava adatgyűjtéséből, összesítéséből. Cikksorozatunk harmadik részében a latin-amerikai üzleteket vettük górcső alá.
Oroszország őszintén nagy becsben tartja a történelmileg erős, baráti, valóban bizalomteljes kapcsolatokat latin-amerikai, ázsiai és afrikai országokkal – mondta az orosz elnök.
Legendás kincs pihen a Karib-tenger fenekén, kilométeres mélységben. A bő három évszázada elsüllyedt San José vitorlás, a „hajóroncsok Szent Grálja” hét évvel ezelőtt megkerült, de a régészeti feltárást azóta sem kezdhették el, mert a mesés leletből két ország, egy magáncég és még a latin-amerikai őslakosok is részt követelnek.
A Los Orangutanes zenekar Latin-Amerika egyik legnépszerűbb műfaja, a cumbia hazai megismertetésére törekszik. Klub- és fesztiválfellépések mellett megjelent első lemezük.
Elképzelhető a demokratikus átmenet Kubában, csak nem tudjuk, mikor; lehet, hogy ez egy egészen lassú folyamat lesz – mondja Lenti Attila politológus, elemző. Miközben a forradalom mítosza halványul, a rezsim keményen elfojtja a tiltakozásokat. Brazíliában, Kolumbiában vagy Chilében viszont a jobboldali hullám ellen tüntetnek.
Az esetek felét Brazíliából jelentették. Eddig 514 849 fertőzöttet regisztráltak, akik közül 29 314-en haltak bele a Covid-19-be.
Mexikóban, Kolumbiában és Argentínában együttesen csaknem 5000 áldozatot követelt az eddig megállíthatatlan kór.
A legnagyobb számok Peruban vannak: ott 1172 újabb koronavírus-fertőzést jelentettek, a fertőzöttek száma az országban 11 475-re nőtt, a járvánnyal összefüggésben bekövetkezett halálesetek száma 254.
A chilei születésű, Mexikóban nevelkedett, majd Spanyolországban élő és író Roberto Bolaño művei a spanyol nyelvű irodalom jelenlegi aduászai. A korán elhunyt szerző 2666 című nagyregénye nem kis falat, hogy magyar olvasóként mégis faljuk, az a fordítót dicséri. Az ELTE BTK Spanyol Tanszékének adjunktusa – további Bolaño-művek: A science fiction szelleme és a friss megjelenésű Szülőföld magyarítója – az irodalom és a matematika részösszefüggéseit is megvilágította.
Latin-Amerika és a karibi térség a világ egyik legkevésbé biztonságos régiója: évente mintegy 135 ezer ember lesz gyilkosság áldozata.
Drasztikusan nő az abortusz mellett döntő nők száma Latin-Amerikában a zikavírussal és annak magzatra gyakorolt hatásával kapcsolatos aggodalmak miatt. A New England Journal of Medicine című folyóiratban közölt kimutatás szerint Brazíliában és Ecuadorban legalább kétszeresére, Hondurasban 76 százalékkal, Venezuelában 93 százalékkal, Kolumbiában, Costa Ricában, valamint El Salvadorban majdnem 40 százalékkal nőtt a terhesség-megszakítást választó nők száma.
Latin-Amerikában megszakadni látszik a baloldali populista államok sikersorozata. A kontinens legnagyobb államában, Brazíliában ingadozik a Dilma Rousseff–Lula da Silva fémjelezte kormányzat. Argentínában jobboldali elnök nyerte az elnökválasztást. Bolíviában a választók nemet mondtak az államfő kérésére, aki 2025-ig akarta bebetonozni magát a hatalomba, jövőre Ecuadorban is leköszön a baloldali elnök. Venezuelában Hugo Chávez utódát az ellenzék népszavazással távolítaná el. A régóta hatalmon lévő kormányzatok törvényszerű népszerűségvesztéséhez nagyban hozzájárult a világgazdasági helyzet változása, a kőolaj és a nyersanyagok árzuhanása, s a kubai–amerikai viszony rendezése is befolyásolhatja majd, hogy merre tart Latin-Amerika.
Aki járt már Latin-Amerikában, tudja – vagy legalábbis sejti – mennyire más és egyszerűen bonyolult az emberek világlátása arrafelé. Aki még nem volt ilyen szerencsés, annak mindenképpen kiváló olvasmány az ünnepek alatt Alejo Carpentier most újra megjelent regénye.
Latin-Amerika országainak egységéért emelt szót Mexikóban a chilei elnökasszony. Michelle Bachelet hivatalos állami látogatást kezdett a közép-amerikai országban.
Ma kezdi meg dél-amerikai látogatását Ferenc pápa. Magyar idő szerint vasárnap késő este érkezett meg Ecuador fővárosába, Quitóba, 13 órás repülőutat követően. Ma szentmisét mond. Három napig lesz az ország vendége. Ezt követően Bolíviába, majd Paraguayba utazik. A Vatikáni Rádió közlése szerint az Egyház Statisztikai Hivatala 2013. december 31-alapján Ecuadorban a lakosság 87%-a katolikus, 25 egyházkerületben, 1.250 plébániával, 1.054 karitatív és szociális központtal. 52 püspök, 1.386 egyházmegyés, 812 szerzetespap, 380 segítő testvér és 83 állandó diakónus végzi az apostoli munkát. (Egy papra 6.269 hívő esik.)A szerzetesnők száma 4.880, a világi intézményeké 177. Szép számmal vannak a világi misszionáriusok: számuk 5.147, és főleg a katekéták: 49.489-en. A nagyszeminaristák száma 622.
Latin-amerikai körutat kezd ma Vlagymir Putyin. Az orosz elnök hat napos útjának első állomása Kuba, majd Argentínát és Brazíliát keresi fel. Putyin Havannában Raúl Castro kubai elnökkel és bátyjával, a kubai forradalom atyjával, a régóta betegeskedő Fidel Castróval is tárgyal.
A világban több olyan demokratikus berendezkedésű ország is létezik, ahol az adott vezetők felismerték, hogyan érdemes elegyíteni az önkényes vezetési stílust a populizmussal és a nacionalizmussal. A demokrácia ugyan papíron megmaradt, de e vezetők saját kényük-kedvük szerint alakíthatták a törvényeket, vonhatták befolyásuk alá a médiát, s ezáltal bebetonozták magukat a hatalomba.