Szabad szemmel: az emlékezésből húz politikai hasznot Orbán

Persze nincs ebben semmi különös, Trump például egy ember halálából próbál éppen profitálni.

Süddeutsche Zeitung

Trianon évfordulóján a vírus miatt nem lesz megemlékezés Magyarországon, de Orbán Viktor azért nacionalista célokra használja ki , hogy éppen 100 éve írták alá a szerződést. A kormányfő eredetileg nagy felhajtást tervezett, csak hát közbeszólt a válság. Elmaradnak a rendezvények, a Parlament előtt, az Alkotmány utcában késik a hatalmas emlékmű avatása. A megállapodás azonban a veszteség és a nemzeti megaláztatás jelképe mind a mai napig. A sérelem a miniszterelnök számára alapvető építőkő a történelempolitikában, ami persze nem választható el a politikus hatalmi törekvéseitől. Azt hangoztatja, hogy ami egyszer igazságtalan, az mindörökre az is marad. Az idő nem gyógyítja, ha levágnak egy testrészt. Hogy kellőképpen ápolja az áldozati mítoszt, mindjárt a 2010-es hatalomátvétel után a nemzeti összetartozás napjává nyilvánította június 4-ét. Nem nyíltan revizionista, amit csinál, de szokás szerint kettős fenekű. Egyfelől hangsúlyozza a jó viszonyt az érintett szomszédos országokkal, másfelől rendkívüli államférfinak minősítette Horthyt, aki az állami doktrína rangjára emelte az elveszett részek visszaszerzését. Orbán felismerte, hogy az emlékezésből politikai tőkét tud kovácsolni, például a diplomáciában, ha csatába száll az uniós partnerek ellen és azt ígéri, hogy megvédi a magyarokat az „idegen hatalmak” befolyásától. A belpolitikában pedig a nacionalista irányvonal számára készíti elő a talajt. Azon felül gondoskodik arról, hogy a kisebbségi magyarok hűségesen kövessék, ami a legtöbb esetben be is jött a Fidesznek a választásokon. A budapesti kormány milliókkal támogatja a határon túli magyarok iskoláit és szervezeteit. Csak éppen Romániában az állam aggódik, hogy Erdély leválhat. Pontosan emiatt tört ki botrány április végén, amikor Johannis elnök azzal vádolta meg a szociáldemokrata ellenzéket, hogy az titokban lepaktál Orbánnal és át akarja adni neki a területet. A magyar vezetőnek azonban jól jött a kirohanás, mert megint úgy jelenhetett meg, mint aki védi a szorongatott helyzetben lévő romániai magyarságot. Az incidens az ölébe hullott, ám nem sokkal később olyan képet tett fel a netre a történelem érettségi alkalmából, amelyen Nagy-Magyarország térképe látható. Az egyik érintett, a horvát államfő azonban nem hagyta magát provokálni. Milanovics azt üzente, hogy nekik is vannak olyan régi térképeik, amelyek a mainál nagyobbnak mutatják Horvátországot. Ám ezek nem időszerűek és nincs is jelentőségük, de a legfőbb: mértéktelenül idegesítik a szomszédos hatalmakat. Úgy hogy senki se töltse le azokat a világhálóról és ne is küldje tovább.

Financial Times

Ésszerűnek tűnnek a számítások miszerint mennyire befolyásolja a novemberi amerikai választásokat George Floyd meggyilkolása, mégis sértőek a sok ezer tüntető számára – írja az újság vezető külpolitikai kommentátora . Gideon Rachman szerint a megmozdulások részvevőit az a megrázó felvétel vitte az utcára, amelyen az látszik, miként vesztette életét a fekete bőrű férfi, aki megfulladt a nyakán térdelő rendőr miatt. Mindannyian tudják, hogy az Egyesült Államokban jelentős, több évszázados múltja van a faji erőszaknak. Még Obama elnöksége sem hozta meg a remélt változást a fajok viszonyában. Minden cáfolat és elutasítás ide vagy oda, hogy ki győz a választáson, az összefügg a faji igazsággal, de azzal is, hogy a jelöltek miként nyilvánulnak meg ebben a kérdésben. Ennyi kijárási tilalmat azóta nem rendeltek el, hogy 1968-ban meggyilkolták Martin Luther Kinget. Utána szűnt meg a faji elkülönítés az iskolákban és azóta jó 10 %-kal csökkent a szegények aránya a feketék körében. Bár ezen még ronthat a koronaválság. King mondta egykor, hogy az erkölcsi univerzum íve hosszú, de az igazság felé mutat. Az őszi választáson majd kiderül, mennyire megalapozott ez a derűlátás. Első ránézésre a tömeges lázongás és erőszak katasztrofális Trump szemszögéből. Ám a tapasztalat az, hogy véres megmozdulások főként a fehér szavazókat jobbra terelik. Biztosnak látszik, hogy az elnök igyekszik a demokratákra rányomni a felelősséget a rendbontásokért, fosztogatásokért. Abban bízhat, hogy a fajilag megosztott és radikalizálódott közép-nyugati államok mellé állnak, mert ez már 4 éve is sorsdöntő volt. Ennek tudatában a demokraták részére ajánlatos az óvatosság. Biden idáig azt a logikus vonalat követte, hogy elítélte mind a faji igazságtalanságot, mint a nyilvános erőszakot. De bizonyosan nyomás alá kerül, hogy menjen tovább és adjon még jobban hangot az afro-amerikaiak aggályainak, miután ez a réteg kulcsszerepet játszott a jelölésében. De mivel olyasvalakiről van szó, aki híres nyelvbotlásairól, különös megfogalmazásairól, rendkívül óvatosan kell egyensúlyoznia, amikor megpróbálja befolyásolni a „történelem ívét”.

Süddeutsche Zeitung

Nagy bajba került Ausztriában a politikai visszatérését tervező volt FPÖ-elnök, mert ugyan mindig is azt hajtogatta, hogy ő aztán nem antiszemita, csak épp most az ellenkezője látszik ráégni . A müncheni lap ugyanis nyilvánosságra hozott egy kézzel írott ajánlást, amelyről a felkért írásszakértő csaknem 100 százalékos biztonsággal azt mondja, hogy az Ibiza-botrányba belebukott vezetőtől származik. Egy antiszemita könyvben bukkantak rá, amely valószínűleg a 90-es évek elején jelent meg. A szöveg szerint a zsidók hatalomvágyók és ellenségek, akiket az osztrák elitnek tanulmányoznia kell. Le kell lepleznie azok zavaros gondolatait, szembe kell szállnia velük. Továbbá hogy a könyv éppen ehhez nyújt segítséget. A 273-oldalas kötet címe: „Zsidó hitvallások minden időkből és az összes országból”. A szerző, az antiszemita Hans Jonak von Freyenwald. Eredetileg 1941-ben, a náci Stürmer kiadónál látott napvilágot és eszmei irányultsága nem hagy semmiféle kétséget. A berlini Antiszemitizmus Kutató Központ volt vezetője úgy véli, egyértelműen fanatikus antiszemitáknak való. Megtalálhatóak benne a tipikus közhelyek, vagyis hogy a zsidók gyávák, lusták, a háborút szorgalmazzák. Azaz a zsidóellenesség összefoglalója. A volt osztrák alkancellár ugyanakkor az ügyvédje útján azt közölte, hogy ő nem emlékszik sem a műre, annak tartalmára, sem arra, hogy bármit beleírt volna. De a legteljesebb mértékben elhatárolja magát a könyvtől, ha tényleg az van benne, amit az újság nyilvánosságra hozott. Merthogy ő a legbelsőbb meggyőződésből elveti az antiszemitizmust. Strache egy szélsőjobbos elvbarát számára jegyezte be a sorokat, mondja egy hírforrás, aki névtelenül nyilatkozott, de eskü alatt vallotta, hogy állítása megfelel a valóságnak. A megajándékozott németnemzeti körökben mozgott és a kötet a halála után került el a Süddeutsche Zeitunghoz. Azt egyébként az osztrák politikus most elismerte, hogy ismerte a férfit. Helyzetét csak rontja, hogy annak idején a borító belső oldalára beírt két idézetet is, az egyiket egy német antiszemita történésztől, a másikat egy osztrák nemzeti szocialista költeményéből. Jó ideje közismert, hogy a szélsőséges Szabadságpárt korábbi első embere korábban igencsak közel állt a szélsőjobbhoz, de jogi képviselője szerint ezek a kapcsolatok a 90-es évek elején megszakadtak. Továbbá hogy elfogadhatatlannak tartja a zsidóellenességet és évek óta egyértelműen támogatja Izraelt. Strache, miután pártja tavaly kizárta az Ibizán forgatott leleplező videofelvétel miatt, új szervezetet alapított, és annak élén ősszel indulni kíván a bécsi tartományi, illetve városi választásokon.

Die Welt

Az eltelt jó egy évtizedben Lengyelország már a pénzügyi, illetve menekültválságot is egész jól megúszta, a mostani fertőzésből pedig megerősödve kerülhet ki, és jó esélye van, hogy a jövőben az európai politika első osztályában játsszon . A lengyelek előreláthatólag igen sokat, 63 milliárd eurót markolhatnak fel a 750 milliárd uniós segélycsomagból. Csak a ragály által keményen sújtott olaszok és spanyolok kapnak többet. Emellett a gazdaság helyzete kedvező, mert le tudták lassítani a kórokozó terjedését. Sehol másutt nem ilyen alacsony a fertőzöttek száma. Vagyis Varsó megint bizonyítja, hogy mennyire képes állni a megrázkódtatásokat. Az ország már korábban, kellő taktikai érzékkel és jó adag szerencsével különösen vonzó lett a külföldi befektetők szemében. Évente átlag 6 milliárd eurónyi tőke érkezik a határokon kívülről. Azt nem tudni, hajlandó-e a jövőben szolidaritást tanúsítani a menedékkérők befogadása ügyében, de a gazdasági felzárkózást bizonyosan folytatja. A társadalom azonban megosztott, és az erősen vitatott igazságügyi reform, a jogállami normák figyelmen kívül hagyása gátolja az együttműködést az EU-val. Ám a tagságból ezzel együtt óriási előnyök származnak. A Microsoft éppen most jelentette be, hogy egymilliárd dollárból adatközpontot létesít lengyel földön. Az viszont kedvező volt a Covid-19 miatt, hogy az országot elkerüli a nagy nemzetköz utasforgalom. Így csak később jelentkezett a probléma, de a kormány így is kőkemény korlátozásokat rendelt el. Mindehhez jön még, hogy ha Nyugat-Európa és az USA valóban áthelyezi a szállítási láncokat Kínából, abból megint csak Lengyelország profitálhat leginkább.

Washington Post