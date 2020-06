Nincs pardon: kilövik az emberekre és kutyákra támadó vaddisznókat

A 18 éves fiú az érettségijét ünnepelte a gyilkosság éjszakáján, órákkal később megkéselt egy férfit és barátját is megvágta a rendőrség szerint.

Rendőri pályára készült, de nem volt biztos benne, hogy fel is veszik majd – erről beszélt egy osztálytársnője szerint a gyulai gyilkosság gyanúsítottja. A fiatal lány az RTL Klubnak idézte fel, hogy a bűntény éjszakáján futott össze a fiúval, aki 17 éves barátjával érettségijét ünnepelte.

A gyanúsított órákkal később az utcán késelt meg egy 27 éves férfit, aki belehalt sérüléseibe, de megvágta a barátot is, aki alig tudott elmenekülni a támadó elől. Mint lapunk is beszámolt róla , a gyanúsított a gyulai rendészeti szakközépiskola tanulója volt; az osztálytársnő szerint a kezdetekben barátságos nyitott fiúnak ismerte mindenki, ám valamiért 11. osztálytól kezdve megváltozott, és a kollégiumban is „balhézott”, egyszer gyújtogatott is.