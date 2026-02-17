Budapest XII. kerületét ellepték a vaddisznók, az önkormányzat szerint egyidejűleg kilenc csapda üzemel különböző helyszíneken.
Január elseje különös nap, különös hagyományokkal. Az ember egyszerre szeretne lassítani és ünnepelni, elengedni az előző év fáradtságát, miközben valami igazán tartalmasat adni az új év első óráinak. Számunkra ezt idén egy bográcsban, szabadtűzön készített vaddisznó pörkölt jelentette. Nem csupán maga az étel, hanem a rítus: tűzrakás, közös munka, történetek és füstszagú kabátok – mindaz, ami miatt a vidéki gasztronómia több egyszerű főzésnél.
A sziget szigorúan korlátozott besorolást kapott, továbbá Pest vármegyében az országos főállatorvos elrendelte a fertőzött terület kiterjesztését.
A mintegy 150 kilogrammos állattal egy vadász három lövéssel végzett.
A forgalomkorlátozást 16 óra 45 perckor feloldották. A szigeten a budapesti rendőrök tovább járőröznek.
A XII. kerületi önkormányzat jelezte, őket nem értesítették előzetesen.
Az állatokat még hétfő éjjel látták az egészségügyi intézmény területén, szerda reggel pedig közterületen lőtték ki őket. A rendőrség nyomoz, állatvédők pedig feljelentést tesznek.
A fertőzött állattetemet egy korábban már fertőzötté nyilvánított terület Komárom-Esztergom megyéhez közeli szélén találták.
Óvatosságra intenek a vaddisznók ellési időszaka miatt.
Eredetileg csapdába akarták csalni az állatokat, de a két támadás után drasztikusabb megoldás jön.
A férfi az édesanyjával sétáltatta a bárányukat a település melletti külterületi részen, amikor rájuk rontott az állat.
Az országos főállatorvos közölte: megkezdődött az állatok leölése, a betegség miatt ki kell üríteni a területet.
Két ember megsérült, három járműben keletkezett kár.
A nehezen hihető esetről felvétel is készült a romániai, a magyar határtól 80 kilométerre fekvő, Szilágysomlyó utcáján.
Kórházba vittek két embert, akikre vaddisznó támadt Szilágysomlyón. A térfigyelő kamera rögzítette, ahogy az állat elől menekülő nő beszalad egy boltba.
Az autó vezetője árokba hajtott az ütközés után, mentőt kellett hívni hozzá.
Az állat a harmadik kerületben riadtan kerülgette a járműveket.
Az érintett településeken csapdákat állítanak fel, remélve, hogy ez rövid időn belül megoldja a túlszaporulatot.
A Miskolc kül- és belterületén kóborló vaddisznók kilövésére adott engedélyt vadászoknak a városi rendőrkapitányság - közölte a város polgármesteri hivatala az MTI-vel szerdán.
Vaddisznókat ütött el két autó az M3-as autópálya fővárosból kivezető oldalán a Pest megyei Bagnál péntek este, jelentős torlódás alakult ki - közölte a megyei rendőr-főkapitányság és a katasztrófavédelem.
Múlt héten egy legyengült, az éhségtől dülöngélő feltűnően kistermetű vaddisznóhoz riasztották a NOÉ Állatotthon munkatársait, feltételezhetően az apró termete is oka lehetett annak, hogy nehezen bírta az éhezést és a hideget. "Nincs túl jó bőrben" - írták a közösségi portálon megörökített történetben megmentői, akik Lilinek nevezték el, és igyekeztek mindent megtenni a felépüléséért, de nem jártak sikerrel, Lili elpusztult. .
Vaddisznó támadott meg egy bicikliző párt vasárnap a Nagymaros és Kismaros közötti kerékpárúton.
Vaddisznó sebesített meg egy nőt Újpesten szerda délután - közölték a kerület Facebook-oldalán.