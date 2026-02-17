Elpusztult a múlt héten mentett kis vaddisznó

Múlt héten egy legyengült, az éhségtől dülöngélő feltűnően kistermetű vaddisznóhoz riasztották a NOÉ Állatotthon munkatársait, feltételezhetően az apró termete is oka lehetett annak, hogy nehezen bírta az éhezést és a hideget. "Nincs túl jó bőrben" - írták a közösségi portálon megörökített történetben megmentői, akik Lilinek nevezték el, és igyekeztek mindent megtenni a felépüléséért, de nem jártak sikerrel, Lili elpusztult. .