Előbb leérettségizik, majd munkát keres a frissen szabadult Kaiser Ede

Biztonsági őr biztosan nem lesz.



Szüleihez vezetett a 18 év börtönbüntetés után hétfőn szabadult Kaiser Ede első útja, ahol édesanyja a kedvenc ételével várta ebédre. Szülei végig kitartottak mellette, rendszeresen látogatták a börtönben is - írja a Blikk

– Biztos vagyok benne, hogy védencem teljesen leszámolt régi, bűnöző életvitelével. Szerencsére a rácsok mögött sem hagyta el magát, edzett, és amennyire tudott, egészségesen táplálkozott, tudatosan készült a szabad életre. A szabadulás után azt mondta nekem, hogy nagyon szeretne minél hamarabb munkát találni, de csakis olyat, ahol esélye sincs, hogy bárkivel konfliktusba keveredjen. Leszögezte, hogy például biztonsági őr biztosan nem lesz. A koronavírus miatt nem tudott leérettségizni, de ezt hamar pótolja, aztán irány a munkakeresés – mondta a lapnak Kaiser ügyvédje, Dezső Antal

A védő elmondása szerint Kaiser az egyetlen ügyfele, akivel a börtönévek alatt is végig tartotta a kapcsolatot. Ő képviselte akkor is, amikor a bíróság kimondta, hogy Kaiser Ede követte el a nyolc emberéletet követelő móri vérengzést, illetve akkor is, amikor felmentették a bűncselekmény kapcsán. Más bűncselekmények – közöttük fegyveres rablás miatt - miatt azonban mégis rács mögött kellett maradnia. Kaiser Ede 25 millió forint kártérítést kért azért, mert tévesen ítélték el a gyilkosságért, de a Szegedi Törvényszék elutasította ezt.