Hat másodpercenként tűnt el egy focipályányi érintetlen őserdő a Földön tavaly

A járványhelyzet miatt digitálisan találkozhatnak a környezettudatos életmód iránt érdeklődők.

A vírushelyzet miatt az interneten rendezik meg a környezettudatos háztartási termékeket bemutató Zöldülők Vásárát június 2. és június 7. között. A szervezők, a Felelős Gasztrohős Alapítvány és az Nagy Réka – Ökoanyu magazin az online térben segítik a tudatos életmód iránt érdeklődők és a környezetbarát termékek gyártóinak, forgalmazóinak összekapcsolódását. Ebben az évben kicsit más módon, a technika adta lehetőségeket kihasználva igyekeznek támogatni azokat, akik nyitottak a változásra.

A szervezők, ahogy az eddigi eseményeken is, fontosnak tartják, hogy a rendezvény szemléletformáló is legyen, ezért a “kiállítók” virtuális bemutatkozása mellett rövid előadásokkal, kerekasztal beszélgetésekkel is készülnek, ahol a nézők is feltehetik a kérdéseiket – írták közleményükben. További információk, a részletes program ide kattintva érhető el.