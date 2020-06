Godot visszatér a valós térbe

Középkori zombi járványról szóló regényt, a Pestist és szakácskönyvet is többet vásároltunk a karantén időszakában. Az online forgalom nőtt, ám a boltok bezárásával számottevő volt a kiesés.

A karanténidőszak kezdetével a könyvesboltok országszerte bezártak, és az online térbe költözve igyekeztek olvasásra, könyvvásárlásra ösztönözni. Az online értékesítés azonban a bolti töredékét jelentette, s komoly nehézségeket rótt a könyvszakma szereplőire. A járványügyi enyhítésekkel a könyvesboltok is újra kinyithatnak, ennek apropóján kerestük a Líra Csoportot, a Libri-Bookline Zrt.-t, és az Andrássy úti Írók Boltját. – Hiába írnak a szerzők remek könyveket és dolgozhatnak a szerkesztők és könyvtervezők otthon is, ha a lánc végén, a könyvesbolti eladó nem tud dolgozni, mert zárva a bolt. Az online forgalom növekedett, de közel sem annyira, hogy pótolja a bolti forgalom kiesését. A kiadók is arra kényszerültek, hogy elhalasszák a tavaszi megjelenések jó részét. A Líra Csoporthoz kilenc könyvkiadó – Magvető, Rózsavölgyi és Társa, Corvina, General Press, Athenaeum, Manó Könyvek, Menő Könyvek, Partvonal, Szépmíves – tartozik, így pontosan látjuk, hogy kiadói oldalról mindez mit jelent – válaszolta a csoport kreatív igazgatója, Nyáry Krisztián a karanténidőszak hatásáról szóló kérdésre. A tragikus szóval jellemezte a helyzetet Szakács János, az Írók Boltja ügyvezetője: – Két hónapig zárva voltunk, ez önmagáért beszél. A könyvkiadás is akadozik. Elmaradt a Könyvfesztivál és az Ünnepi Könyvhét, a szakma legfontosabb ünnepei. Számunkra fájó pont még, hogy hiába nyitottunk ki két hete, könyvbemutatókat ugyanúgy nem tudtunk tartani. Ez nemcsak azért rossz, mert vásárlóink nem találkozhatnak a szerzőkkel, azért is, mert a nálunk rendezett bemutatóknak hagyománya van.

A megkérdezettek drasztikus visszaesésről számoltak be. A Líra Csoport esetében az online forgalom kezdetben harmadát, a boltzár végére a felét biztosította a tavaly ilyenkorinak, számolt be róla Nyáry Krisztián. Az online megrendelések száma megugrott az Írók Boltjánál is, ám ez csupán a szokásos bolti forgalom tíz százalékát tette ki, említette Szakács János. A Libri-Bookline Zrt. forgalma március közepéig meghaladta a tavalyit, áprilisban azonban a felére csökkent, tudtuk meg. Kiemelték, az online forgalom nőtt, de ez a bolti kiesést nem pótolta: márciusban a Libri weboldalának látogatottsága majd húsz, áprilisban negyven, májusban több mint húsz százalékkal nőtt az előző ugyanezen időszakhoz képest. – A legjellemzőbb talán az, hogy mit nem vásároltak az emberek: útikönyveket, pedig ezeknek tavasszal van a szezonja. Népszerűek voltak a gyerek- és ifjúsági könyvek, – ennek nemcsak a karantén lehetett az oka, ez az időszak a Húsvétra és a gyereknapra esett. Sokan keresték Bereményi Géza: Magyar Copperfield című regényét, de ez biztosan ment volna karantén nélkül is. Talán karanténspecifikusabb Bíró Szabolcs: Lázár evangéliuma című könyve, amit sokan valószínűleg azért vettek, hogy a félelmeiket fokozzák. A regény ugyanis egy középkori zombi járvány történetét meséli el – válaszolt Nyáry Krisztián a kérdésre, kirajzolódtak-e kedvelt témák, szerzők. Az Írók Boltjában nem érzékeltek változást, főleg az újdonságokat keresték Szakács János szerint. Sikerlistájukat jelenleg Molnár Gál Péter: Coming Out és Bereményi Géza könyve vezetik, de az Aegon Irodalmi Díj odaítélését követően többen vásárolták a díjazott, Nádasdy Ádám: Jól láthatóan lógok itt című verseskötetét is, emelte ki az ügyvezető. – A Libri és a Bookline sikerlistája áprilisban és májusban is hasonlókat tartalmazott, mint márciusban: sikerkönyvek, újdonságok, akciós címek, vagyis a nagy mennyiségben fogyó könyvek területén nincs földcsuszamlásszerű változás, inkább résztémákban voltak elmozdulások – válaszolta a Libri-Bookline Zrt. Növekedést tapasztaltak a szakácskönyveknél, főleg a kenyérsütéssel kapcsolatos könyvek eladásában: a Limara péksége az áprilisi sikerlistára is felkerült, három-négyszer annyi fogyott, mint normál időszakban, s jól fogy Vajda József: A kenyér lelke című könyve. Hasonló tendenciát érzékeltek az önsegítő, pszichológiai könyvek terén: továbbra is a sikerlista első helyén áll Orvos-Tóth Noémi: Örökölt sors című könyve, A placebo te magad légy! és Edith Eva Eger: A döntés című könyvének jó forgalmában is közre játszott a járvány. Érdekességre is felfigyeltek: Camus Pestiséből tízszer annyi fogyott áprilisban, mint februárban.

Felmerül, hozhat-e az elmúlt időszak hosszú távú növekedést az online vásárlásokban. Nyáry Krisztián szerint kérdés, a népszerűség tartós lesz-e, vagy csak kényszerű és időszakos választás volt az olvasók részéről. A boltnyitással párhuzamosan tapasztalnak visszaesést, de még mindig a járvány fölötti szinten adnak el a webáruházakban, említette. Szakács János hangsúlyozta, két hónapig jól működött, de a nyitást követően csökkent az online megrendelések száma. Mint elmondta, vásárlóik zöme igényli a személyes kapcsolatot: ebben rejlik az Írók Boltja „varázsa”. – A boltjaink kinyitása minden bizonnyal továbbra is erős online forgalmat ígér, de biztosan lesznek, akik csak átmenetileg vásároltak online. A csomagok bolti átvételének aránya nyolcvan százalék volt a járvány előtt, most hatvan-hatvanöt százalék körül van az elmúlt hét adatai alapján – válaszolt a kérdésre a Libri-Bookline Zrt. Arra számítanak, hogy egyre többen lesznek, akik ott ragadnak az online felületeken, mivel az online forgalom növekedése már a korábbi években is dinamikusabb volt, mint az offline-é, ezt a trendet erősíti fel a járvány.

A könyvesbolti újranyitásról Nyáry Krisztián elmondta, a raktározás és szállítás során eltelik annyi idő, amennyi a könyvek pihentetéséhez szükséges, s a boltokban rendszeresen fertőtlenítenek. Arra kérik a vásárlókat, online nézzenek utána a tartalomnak, s a boltba betérve, ha tehetik célirányosan vásároljanak. – Ugyanaz történik, mint egy élelmiszerboltban: a vásárló józan belátására építünk, és fokozottan ügyelünk a higiéniára – jegyezte meg a kreatív igazgató. Szakács János szerint az olvasók által kézbevett, átlapozott könyveket pihentetni életszerűtlen. Mint elmondta, a bejáratnál kézfertőtlenítő várja a vásárlókat, és azt kérik, ha körbe akarnak nézni, viseljenek maszkot. – Szerencsére a vásárlóink fegyelmezetten betartják az alapvető óvintézkedéseket. Mi pedig igyekszünk minél hamarabb talpra állni. Nem lesz egyszerű, az biztos – tette hozzá. Hasonlóról számolt be a Libri-Bookline Zrt.: boltjaikban az egészségügyi maszk viselése minden vásárló számára kötelező. Arra kérik a hozzájuk betérőket, ha lehet egyedül érkezzenek, tartsák az előírt legalább másfél méteres távolságot a többi vásárlótól, és lehetőség szerint bankkártyával fizessenek.