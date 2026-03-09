Bukta Imre új kiállításán a mezei és háziállatoké a főszerep, de a festményeken emberek is feltűnnek, akik már elszoktak a jószágoktól. A művek a mai, átalakuló vidékről is képet adnak.
Az Elfajzott művészet II. tárlat egyszerre idézi meg a Harmadik Birodalom müncheni kiállítását és mutatja be azokat a kortárs magyar alkotókat, akik ki merik fejezni az érzelmeiket.
Nagynevű festők könyvborítóra került munkáit mutatja be a Godot Galéria legújabb kiállítása.
Verebics Ágnes Osztódás című kiállítása az emberi identitás folyamatosan alakuló, kiismerhetetlen voltára mutat rá.
Nagy Kriszta legújabb aukciójával azokra is gondol, akik még sosem vettek műtárgyat, de nagyon szeretnének.
Szabó Kristóf Error című kiállítása az ember környezetre mért konstans pusztítását méri fel.
Otthonok díszeiként kevésbé, galériák kiállítótereiben azonban egyre több falvédő látható.
Karakteres színek és fontos üzenetek várják a látogatót Gáspár Annamária kiállításán. Az alkotó a nőket érintő társadalmi elvárások felől univerzális, filozófiai kérdésekhez is közelít.
A májusi kortárs aukcióra összegyűjtött képeket június 4.-20. között a Bartók Béla úti galériában mutatják be.
Király Gábor tárlatán a Godot Galériában az ábrázoltak iránti kíméletlenségét ábrázolási kíméletlenséggel tetézi. Munkáin nem nehéz felfedezni az anyagi mulandóságot.
Nem egy csilivili helyet szeretnénk, ami holnapután bezár – mondja Sáfár Zoltán, a több mint ezer négyzetméteres új magánmúzeum, a hamarosan nyíló Godot Kortárs Művészeti Intézet egyik tulajdonosa.
Húszéves fennállását ünnepli idén a Godot Galéria, melynek vezetőjével, Kozák Gáborral beszélgettünk.
Mivel a kortárs művészet a legtöbb hazai múzeumból kiszorult, felértékelődött a magángalériák szerepe, amelyek művészeti vásárokon való részvételükkel fiatal alkotók elindulását is segíthetik.
Aluljáróban fekvő hajléktalanokat, buszmegállóban várakozó embereket és a metró utazóközönségének tipikus arcait rajzolja meg pixelekből Mondik Noémi, a Kispesten felnőtt grafikus. A Windows Paint nevű rajzprogramjában készült alkotásokat eddig paintmámor nevű blogjára töltötte fel, de most egy másik internetes művésszel, Kovács Orsival állít ki a Godot Galériában.