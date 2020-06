Gyermekpornográfiával és 13 éves féltestvére megerőszakolásával is vádolják a kőbányai mészárlás feltételezett elkövetőjét

Az asszony nem akart kiköltözni a közös albérletből.

A Bács-Kiskun Megyei Főügyészség minősített emberölés bűntette miatt vádat emelt egy nő ellen, aki 2019 júliusában szemeteszacskóval megfojtotta, majd savval leöntötte az élettársát azért, hogy ne kelljen kiköltöznie a sértett által bérelt házból - számolt be róla az ügyészség . A vádirat szerint a vádlott és a sértett az interneten ismerkedett meg, 2019. április elején egy Baja közeli településen lévő házba költöztek, amit a sértett bérelt. Májusban a vádlott is bejelentkezett az ingatlanba. A nőnek nem volt munkája, élettársa közmunkásként dolgozott, és alkalmi munkákat is vállalt, így a férfi keresetéből éltek. A nő házimunkát ne végzett, a férfitól pedig azt várta, hogy további alkalmi munkákat vállaljon. Emiatt sokat veszekedtek, majd egy idő után a férfi többször felszólította a nőt, hogy költözzön el. Az asszony azonban nem volt hajlandó költözni, hanem többször a férfit próbálta kiköltöztetni. 2019. július 7-én este összevitatkoztak, a férfi adott egy pofont az ágyban ülő vádlottnak, mire a nő a járóbotját megragadva a férfi nyakára ütött. A férfi idegességében kiment a lakásból, majd a fájó torkára bevett egyet a vádlott gyógyszerei közül. Ezután kiment a lakásból, és a nyugtatótól a teraszon eszméletlen állapotban hasra vágódott. A nő kiment a lakásból, majd amikor meglátta az eszméletlen élettársát, visszament a lakásba, de nem hívott segítséget. Kis idő múlva a nő újra kiment a teraszra, és a még mindig eszméletlen férfi fejére egy nejlon szemetes zacskót húzott. Szorosan megkötötte azt a nyakán, a férfi lábára kötelet kötött, majd az ingatlan veteményesénél lévő gödörbe húzta a testét. Leöntötte sósavval és hipóval öntötte le, majd betemette. Amikor két nap múlva a munkatársak és az ismerősök érdeklődni kezdtek a férfiról, a nő azt állította, hogy élettársa külföldre ment dolgozni. Ennek igazolására a nő a férfi telefonjáról sms-eket küldött a saját telefonjára, illetve az érdeklődőknek is. Néhány nap múlva a vádlott a sértett testét az udvar végében lévő szemetesgödörhöz húzta, itt is leöntötte még sósavval és hipóval, majd elhantolta. A sértett tetemét a rendőrök 2020. július 24-én találták meg, majd a nőt őrizetbe vették. Az ügyészség közölte, hogy a bevett gyógyszer miatt védekezésre képtelen állapotba került férfi halálát fulladás okozta, amit a vádlott idézett elő. A nő a gyilkosságot aljas indokból követte el, azért, hogy a sértett által bérelt és fizetett házból ne kelljen kiköltöznie. A letartóztatásban lévő, büntetlen előéletű nőt a főügyészség aljas indokból, védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettével vádolja. Végrehajtandó fegyházbüntetést, illetve közügyektől eltiltást indítványozott vele szemben. A vádlott bűnösségéről a Kecskeméti Törvényszék fog dönteni.