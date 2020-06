„Hiteltelen és képmutató” – A DK nem megy el az Országgyűlés trianoni emlékülésére

A parlagfű elleni védekezéshez összefogás szükséges, amelyhez elengedhetetlen a gyomnövény és a hatékony irtási módszerek alapos ismerete – hívja fel a figyelmet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) társadalmi célú kampánya.

A parlagfüvet közegészségügyi szempontból és mezőgazdasági kártétele, terméscsökkentő hatása miatt is irtani kell. Az érvényes jogszabályok szerint a parlagfű-mentesítés a földhasználók egyéni kötelessége, legyen az akár egy néhány négyzetméteres kiskert vagy több száz hektáros szántóföld. Egyetlen tő parlagfű is több ezer magot termel, ami a következő évben már csírázik, újabb és újabb pollenszóró növényeket hoz létre. Ezért is fontos, hogy a már virágbimbós állapotában felismerje mindenki a gyomnövényt – áll a hivatal közleményében.