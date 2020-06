Templomdiplomácia: a jó kapcsolatok érdekében a kormány felújíttat egy fehérorosz székesegyházat

Az első ilyen engedélyt mintha centire pontosan a népszerű rockegyüttes fellépéseire szabták volna ki. Orbán Viktor most másoknak is zöld utat adott.

Újabb autós koncertek megrendezését teszi lehetővé egy új kormányrendelet, amely csütörtökön jelent meg a Magyar Közlönyben - írja a hvg.hu. Az Orbán Viktor által jóváhagyott 259/2020 (VI/4) rendelet kitér rá, hogy az elmúlt hétvégén megrendezett koncertek - amelyek tulajdonképpen a Tankcsapda két fellépését jelentik - biztonsági és járványügyi tapasztalatai is pozitívak voltak.

A közönség jól fogadta az autós koncerteket, és igény merült fel, hogy újabbakat tartsanak. Ezért a rendelet életbe lépésétől, azaz péntektől újabb ilyen jellegű eseményeket lehet majd megtartani. A koncertek feltételeit a szervezők határozzák meg, a résztvevőknek pedig a személygépkocsiban kell tartózkodniuk az esemény alatt a rendelet szerint. A hírportál felidézi, hogy a múlt hétvégén egyedül a Tankcsapda zenekar tarthatott autós koncertet, két ilyen fellépés is volt, Debrecenben, illetve Székesfehérváron. A NOX énekesnője, Péter Szabó Szilvia is zenélt volna, de neki erre nem volt lehetősége. A Tankcsapda később egy 40 perces videóban magyarázkodott, ebben azt is kifejtették, hogy ők nem politizálnak, nem tartják magukat fideszes zenekarnak, és Gyurcsány Ferencnek is megköszönték volna a lehetőséget.