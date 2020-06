35 beteg fát kivágnak, 90-et pedig elültetnek hétfőtől a Tabánban

Bevonták a civileket, módosultak a sportpark tervei és kevesebb burkolat lesz a budai zöldterületen.

Civilekkel együttműködve 90 új fát ültet a Főkert a Tabánban, ahol 35 veszélyes állapotú növényt pedig eltávolítanak – adta hírül a budapesti városháza. Mint írták, az I. kerület jelentős zöldterületén az előző városvezetés kormányzati pénzből egy sportpark fejlesztését indította el, amelyet a Főkert végez, azonban a kerülettel és a helyi civilekkel folytatott párbeszéd nyomán módosították a terveket. Ennek köszönhetően fognak most a korábban tervezettnél több fát elültetni, burkolatból pedig kevesebb lesz. – A közpark sorsát szívén viselő civil Zöld Tabánért Facebook-csoporttal együttműködve a szakemberek átvizsgálták a Tabán 1220 fáját, és 35-ről derült ki, hogy veszélyes állapotban van. A beteg fák eltávolítása sajnos elkerülhetetlen, különben azt kockáztatjuk, hogy egy nagyobb vihar esetén kidőlnének személyi serülést, anyagi kárt okozva – hangsúlyozta a Főpolgármesteri Hivatal. A tabáni beruházást ellenző civilek múlt héten bejáráson tekinthették meg a veszélyes fákat, amelyeket várhatóan hétfőn vágnak ki. A növényeket azonnal és a helyükön pótolni fogják, a műveleteknél ott lesznek a civilek képviselői is, és velük egyeztetve jelölik majd ki azt is, hogy a Tabánon belül hová ültessék az új fákat.