„Csak nem építési teleknek nézték ezt is, mint annak idején a Városligetet?” – tette fel a kérdést a főpolgármester.
2025. május 2-án pénteken délután ismét az LGT nagyszerű muzsikájától lesz hangos a Tabán a Rácfürdő lábánál. A legendás zenekar itt, a Tabánban, a Gellérthegy lábánál tartotta ugyancsak legendás koncertjeit.
A városvezető egyúttal háborgott azon is, hogy az augusztus huszadikai koncert szervezői szerinte tönkretették a Tabánt.
Több száz ember táncolt, tapsolt, énekelt a Tabánban a régi nagy koncerten helyszínén.
Bevonták a civileket, módosultak a sportpark tervei és kevesebb burkolat lesz a budai zöldterületen.
Előbb egy szabadidőpark létrehozásáról volt szó, aztán jelölgetni kezdték a kivágásra ítélt fákat is. A főpolgármester lépett.
Több százan gyűltek össze, hogy Somló Tamásra emlékezzenek szerda este a Tabánban. A 68 éves zenész hosszú betegség után kedd hajnalban hunyt el. A képre kattitnva galéria nyílik. FOTÓK: TÓTH GERGŐ/NÉPSZAVA
Közös gyertyagyújtással, beszélgetéssel, zenehallgatással és zenéléssel emlékeznek szerda este 18 órától Somló Tamásra a Tabán Dombon. A kiváló énekes, zenész, az LGT tagja keddre virradó éjjel, 68 évesen hunyt el, hosszú betegség után.
Ha május 1, akkor Tabán. Ha Tabán, akkor Török Ádám. Minivel, R.A.B.B.-bal, majd újra Minivel, annak sok-sok formációjával. Ha ragyog a nap, ha fúj a szél, ha zuhog az eső. Az utóbbiban is volt részünk, nem is egyszer. De hát vannak rítusok, amelyek nem lehetnek az időjárás függvényei.
A Tabán mozi március 20-án nyitja meg újra kapuit a Budavári Önkormányzat és a Budapest Film Zrt. hosszú távú együttműködésének köszönhetően. A képviselőtestület február 27-i ülésén döntött a megállapodás megkötéséről, amelynek értelmében az önkormányzat 2014-ben ötmillió forinttal támogatja a mozi működését - közölte pénteken az önkormányzat az MTI-vel.
A Tabán mozit üzemeltető cég bérleti szerződése kedden jár le, ezért bizonytalan időre bezárják az első kerületi filmszínházat - közölte Szabó István ügyvezető hétfőn az MTI-vel.