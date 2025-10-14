Elrohant idő, itt maradt Gyugyó

Ha május 1, akkor Tabán. Ha Tabán, akkor Török Ádám. Minivel, R.A.B.B.-bal, majd újra Minivel, annak sok-sok formációjával. Ha ragyog a nap, ha fúj a szél, ha zuhog az eső. Az utóbbiban is volt részünk, nem is egyszer. De hát vannak rítusok, amelyek nem lehetnek az időjárás függvényei.