343,69 forinton az euró

Minden eddiginél több, 220 csapat közül kerültek ki idén az MVM EDISON energetikai startup verseny győztesei. A klasz ötletek évről évre egyre nagyobb számban találkoznak a megvalósítást támogató inkubációs forrásokkal, ami ígéretes a jövőre nézve: a kreatív energiákba történő befektetés az energiahatékonyságot is növeli.

Igazodva a szociális távolságtartás lehetőségeihez, különleges hangulatú online élőadásban mérkőztek az idei startup verseny döntősei. Rákóczi Feri lendületes műsorvezetéséhez a stúdióban hét zsűritag járult hozzá – az ötletek szakmai és pénzügyi életrevalóságára vonatkozó kérdésekkel. A „helyosztó” így a kényszerű korlátok ellenére is izgalmasan alakult: a fejlesztések megmozgathatták a nézők képzeletét, leendő felhasználóként és befektetőként egyaránt. Az ötletek közül több a zöldenergia-felhasználás népszerűsítését célozta ezekhez háztartásként, illetve közösségi finanszírozóként is lehet csatlakozni, ha a fejlesztés megvalósul. A végső megmérettetésen hat innováció versengett: a Project Heline megújuló energiát demokratizáló megoldása; a Rollin Technologies rollertöltő-dokkolója; a Solar DAO zöld befektetéseket ösztönző platformja; a MyEnerGIS napelemeket optimalizáló szoftvere; a Walk'2'Watt mozgási energiával töltő telefontokja; az AiVenture recepciókat automatizáló megoldása; a PiggyBanx újgenerációs pénzügyi alkalmazása- A finalisták online interjúkban mutatkoztak be, majd háromperces prezentációkban győzhették meg a zsűrit, hogy ötletük nemcsak egy égető problémára kínál eredeti, validált megoldást, de üzletileg is megalapozott. (A projekteket egyébként hónapokig távoktatásban fejlesztették. Az ország különböző pontjairól bejelentkező hét csapat tagjai arról is beszámoltak, hogy az online kurzusok kifejezetten hasznosak voltak számukra, hiszen így az utazásra szánt időt is elgondolásuk tökéletesítésére fordíthatták.)

De hogyan születtek a nyertes energetikai ötletek? A Rollin Technologies csapatának előadója, Déri Huba azt mesélte: Lisszabonban akartak elektromos rollert bérelni, ám csalódniuk kellett, mert a kétkerekűeket nem ott találták meg, ahol az alkalmazás jelezte őket – ráadásul nem is voltak feltöltve. Megtudták, a legnagyobb szolgáltató évi 100 millió dollárt költ töltésre. Számításaik szerint e költség több mint a felével csökkenthető a vezeték nélküli, automata dokkolóval, amellyel végül megnyerték az idei versenyt. A mintaoltalom fázisában lévő töltőállomás rendelkezik működő prototípussal, és ígéretes számokkal: a 40 ezer darabos európai elektromosroller-piac évente szinten 26 százalékkal bővül. A pilot első hat hónapjában stratégiai támogatásra és 30 millió forintra van szüksége a csapatnak, amelyet gépészmérnök, gazdaság-matematikus, mérnök-informatikus hallgató és járműmérnök alkot, nagyrészt gimnáziumi barátságokat ápolva. Kovács János (PiggyBanx) is a középiskolás éveket idézte. Egyszer másfél hónapot dolgozott háromezer forintos órabérért, majd hét napnyi balatoni fesztiválozás után üres zsebbel kezdte a következő hetet. Semmiféle pénzügyi tudatossággal nem rendelkezett, és mint megjegyezte, erre ad választ a játékos malacpersely-applikáció. A forintok forrásai – a szülők – kontrollt kapnak a gyerekük számlája fölött, az oktató-szórakoztató feladatok Piggy-érméket érnek, amelyek akár napelemre is költhetők. A 3D-animátor közreműködésével fejlesztett alkalmazás 12-18 éves hazai célcsoportja nagyjából félmilliós, EU-szinten pedig több mint 22 millió potenciális felhasználót számlál – a piacképesség itt is valószínűsíthető. A harmadik díjazott Solar DAO a fenntartható energiaközösségek – biztonságos adattárolást jelentő – blokklánc-platformjával szállt versenybe. Mint Lénárd Adrián elmondta, ez a megoldás a szénhidrogénmentes gazdaság víziójával, közösségi döntéshozatalon keresztül biztosítana hozzáférést a megújuló zöld energiákhoz. Döntés ahhoz is kell, hogy a túltermelést miként hasznosítsa a közösség. A piac mérete jelenleg 1,5 GW-os kapacitás, amelyet a Nemzeti Energia- és Klímaterv mintegy négyszeresére növelne. A kéttagú csapat egyetemi tanulmányai mellett heti 20-30 órában fejleszti az ötletét. A résztvevőket a legnagyobb hazai iparági tudásközpont, az MVM Csoport nevében Bertalan Zsolt, az MVM Zrt. csoportszintű technológiai innovációs igazgatója buzdította a döntő előtt. „Az elmúlt pár év, de különösen az elmúlt néhány hónap bebizonyította, hogy a változások felgyorsultak ebben a szektorban is. Akár napok alatt változhatnak a trendek, amelyek azonnali reakciókat kívánnak. Ezért folyamatosan keressük azokat az ötletgazdákat, startupokat, innovációs megoldásokat, amelyek hozzájárulhatnak az energiaellátás hatékonyságának és a cégcsoport versenyképességének a növeléséhez” – mondta az igazgató. A Demo Day elnevezésű rendhagyó záróeseményen Kóbor György, az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatója, Márton István, a Smart Future Lab Zrt. vezérigazgatója, Mikesy Álmos, a Hiventures vezérigazgató-helyettese, Kölkedi Krisztián, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal főosztályvezetője, valamint Dervalics Ákos értékelte a projekteket. Az Innoenergy HUB Hungary vezetője 5-6 éve követi az energetikai startupok világát. Az eredményhirdetés után kérdésünkre úgy fogalmazott: az idei üzleti ötleteknek nemcsak a számosságában, hanem a színvonalában is tetten érthető volt a tanulás, amely a napi döntésekkel előremozdított fejlődési pályájukat jellemzi. A negyedik MVM EDISON startup versenyben ezúttal kategóriákat is hirdettek: a jövő energetikáját meghatározó innovációk mellett a holnap otthonairól, városairól, digitális infrastruktúrájáról, illetve fintech-megoldásairól is ötletelhettek a fejlesztők. A dobogósok három-, kettő-, illetve egymillió forintos díjazást kaptak. Egyiküknek lehetősége lesz arra, hogy akár 50 millió forint értékű magvető befektetéshez jusson az MVM Csoport inkubátor cége, az Smart Future Lab Zrt.-től. A díjazottak részt vehetnek a lisszaboni Web Summit 2020 rendezvényen, és egyéves LinkedIn Premium Business előfizetést kapnak.

A győztes Rollin Technologies csa- patának öröme a több mint kétórás Demo Day eredményhirdetésén