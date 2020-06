MTSZ: Elmarad a tisztújító közgyűlés

Tájékoztatásuk szerint az új időpontról a veszélyhelyzet megszüntetésének függvényében, a lehető legkorábbi időpontban határoznak.

A Magyar Tenisz Szövetség (MTSZ) elnöksége vasárnap úgy határozott, hogy a 2020. június 12-re meghirdetett rendkívüli közgyűlését a járványügyi korlátozások fennállása miatt elhalasztja – közölte az MTSZ a honlapján . A közlemény szerint az új időpontról a veszélyhelyzet megszüntetésének függvényében, a lehető legkorábbi időpontban határoznak. A 2020. június 12-i közgyűlésre leadott képviseletre szóló meghatalmazások érvényesek és hatályosak a halasztott közgyűlésen való részvételre is – tették hozzá.

Az MTI felidézi: a tisztújító közgyűlésre azért kerül sor, mert május 13-án öt elnökségi tag – Bársony Farkas, Dudik János, Gém Péter, Molnár György és Viszló Csaba – lemondott tisztségéről. Juhász Gábor főtitkár előzőleg jelezte, hogy a szövetség pénzügyi helyzete miatt egy teljes körű pénzügyi átvilágításra volt szükség, amelyet februárban – Richter Attila akkori főtitkár lemondása után – rendelt el az elnökség. Egy független pénzügyi tanácsadó cég április 21-én készült el az átvilágítással, melynek eredményeképpen az MTSZ 3,533 milliárd forint konszolidációs kérelmet nyújtott be a kormányhoz az Emberi Erőforrások Minisztériumán keresztül. Májusban a Vidéki Tenisz, a Teniszezők a Teniszért, valamint a Tiszta Tenisz mozgalom közösen bejelentette, hogy Bardóczky Kornélt javasolja a – jelenleg Szűcs Lajos által vezetett – MTSZ szakmai elnökjelöltjének. Kommünikéjükben hangsúlyozták, hogy alapelvként olyan elnökjelöltet, elnökségi tagokat és vezető tisztségviselőket támogatnak, akik nem voltak részesei az elmúlt évek vezetésének és döntéshozói testületeinek. Lapunk azt is megírta: egyre több jel utal arra, hogy a kormány elnökjelöltje Lázár János lesz, ám a nemdohányzók érdekeit képviselő miniszteri biztos, volt kancelláriaminiszter eddig nem jelentette be kandidálását.