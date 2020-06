A gyógyszertárak szakemberei is egészségügyi dolgozók – Reagált Kásler szavaira a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke

Az országos tisztifőorvos szerint a gyógyultak száma nagyon szépen emelkedik.

Június 5-től megszűnt a magyar-szlovák és a magyar-osztrák határátkelőkön a határellenőrzés – emlékeztetett Kiss Róbert rendőralezredes az operatív törzs hétfői tájékoztatóján. Felhívta a figyelmet arra, hogy megjelent a Magyar Közlönyben a határátlépésre vonatkozó kormányrendelet, amely hétfő reggel hatályba is lépett. Ennek értelmében az osztrák, cseh, szlovák és német állampolgárok beléphetnek az országba, ahogyan a magyarok is beléphetnek ezekből az országokból. Már 2309-en vállalták a házi karantén elektronikus ellenőrzését. Az elmúlt 24 órában 555 hatósági házi karantént rendeltek el, így összesen 9665 házi karantén van jelenleg az országban. Eddig 426 büntetőeljárást indítottak a járványüggyel kapcsolatban: 124 esetben rémhírterjesztés, 29 esetben közveszéllyel fenyegetés, 129 esetben csalás és 22 esetben járványügyi szabályszegés miatt. Gyanúsítottként 80 embert hallgattak ki. Müller Cecília országos tisztifőorvos közölte, hogy a járvány vége felé haladunk, az első hullámot lassan magunk mögött hagyhatjuk. Megerősítette, hogy újabb 6 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19). Véleménye szerint ez is azt mutatja, hogy valóban jelentősen csökken már az új fertőzöttek száma. Összesen 4014 koronavírusos esetet regisztráltak Magyarországon. Elhunyt 2 idős, krónikus beteg, így már 548-an vesztették életüket a vírus következtében.

Továbbra is érvényes az az adat, hogy az elhunytak 4 százalékánál nem találtak egyéb alapbetegséget, magát a koronavírust tartják a halál okának.

A gyógyultak száma megfogalmazása szerint nagyon szépen emelkedik, 2284-en már meggyógyultak, az aktív fertőzöttek száma pedig 1182 fő. Hozzátette, hogy így már kétszer annyian gyógyultak meg, mint ahány aktív fertőzött van jelenleg az országban van. Kórházban 385 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 21-en vannak lélegeztetőgépen. A fertőzöttek 58 százaléka nő, 42 százaléka férfi. Ez a világban egy picit másképp néz ki, más országokban jellemzően a férfiak fertőződtek meg nagyobb számban. Ezt a demográfiai adatokkal magyarázta, mivel a nők átlagosan magasabb életkort élnek meg Magyarországon. A 4014 fertőzött ember negyede, 25 százaléka 65 és 79 közötti korosztály, ők 1011-en vannak. A 80 év felettiek aránya 20 százalék. A 20 év alattiak között 88 pozitív esetet regisztráltak, a 15 év alattiak között pedig 33-at a járvány teljes időszakában. Országosan a 100 ezer főre vetített pozitív esetek száma 41, a halálesetek száma pedig 5. Területi elosztást nézve továbbra is Budapest érintett leginkább, a fővárosban 108 fő esik 100 ezer emberre. Zala megyében ez a szám 96, Komárom-Esztergom megyében 94, Fejér megyében 89, Pest megyében pedig 45. Békés megyében a legalacsonyabb, ott továbbra is 3 pozitív eset van 100 ezer főt tekintve.

Emlékeztetett arra, hogy Magyarországon a 10. héten mutatták ki a koronavírust igazoltan először, és a 23. hétig fokozatosan emelkedett a tendencia a légúti fertőzésnek köszönhetően. A 15. héten volt a legtöbb megbetegedés, 712 fővel, majd hetente folyamatosan csökkent az arány. Most a 23. héten 122 pozitivitást regisztráltak.

Az első elhunytat a 11. héten regisztrálták, a legtöbb beteg a 16. héten halt meg az országban, akkor 91 embert veszítettünk el. Ez fokozatosan csökkent, a 23. héten 20 halálesetet regisztráltak. Beszélt arról is, hogy a világban már hétmillió fölött van a regisztrált koronavírusos esetek száma, és már 403 ezer ember vesztette életét a COVID-19 következtében. Az országos tisztifőorvos úgy véli, hogy a hat új pozitív esettel már tényleg a járvány végén járunk. Újságírói kérdések: Müller Cecília érdeklődésre azt válaszolta, hogy azért változnak a megyei adatok, mert ha valaki megbetegszik, vagy felmerül a betegség gyanúja, akkor az orvos bejelenti azt a népegészségügyi hatóságoknak. A mintavételt követően az erről szóló lapon a beteg állandó lakcímét írják fel, azonban a helyszín annak függvényében változhat, hogy hol történt a megbetegedés, hol lakik életvitelszerűen a beteg. Ez egy esetalapú nyilvántartási rendszer. (Origo) Az idősek otthona lakói mikor mehetnek ki? Müller Cecília nagyon bizakodó, örül, hogy a látogatási lehetőséget már biztosítani lehetett a múlt héten. Az országos tisztifőorvos reméli, hogy a kijárási tilalmat hamarosan feloldják. (Infostart) Arra a kérdésre, hogy falunapokat lehet-e tartani, Kiss Róbert elmondta, hogy a védekezés második szakaszában is elemzik az adatokat. Az enyhítések bevezetése is a fokozatosságot szolgálta. Elmondása szerint foglalkozik az operatív törzs azzal is, hogy a szabadtéri rendezvények tiltását feloldják-e. Ha indokolt lesz, a szükséges időben a szükséges intézkedéseket meghozzák. (Somogyi Hírlap) Kellett-e beavatkozást elhalasztani vérhiány miatt? Müller Cecília azt mondta, hogy az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója arról tájékoztatta, nem volt fennakadás az ellátásban, nem maradt el beavatkozás vérhiány miatt. (Délmagyar)