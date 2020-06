Fejfájás volt, van és lesz

A tejcukor lebontása a Föld népességének 60, a magyarok 25-30 százalékának problémát okoz.

Ha a tejfogyasztást követően puffadás, fokozott gázképződés, hasmenés lép fel, a tüneteket érzékenység is okozhatja – mondta Tamássy Klára belgyógyász, gasztroenterológus, a Budai Allergiaközpont orvosa. A tej tejfehérjékből, tejcukorból vagy laktózból és zsírokból áll. Tejallergia esetén a tejfehérje okoz panaszokat, ha a tejcukor, vagyis a laktóz lebontásával van probléma, azt tejcukor-érzékenységnek, vagyis laktózintoleranciának hívják. Ez nem ritka probléma, a Föld népességének 60 százalékát, a hazai lakosság 25-30 százalékát érinti.

A tejcukor lebontását a vékonybél bélbolyhain termelődő laktáz enzim végzi. Ha ennek képződése valamiért csökken, a szervezet nem tudja megfelelően lebontani a tejcukrot, tünetek jelentkeznek. A laktáz enzim termelődésének csökkenése veleszületett laktázhiány miatt is előfordulhat, ilyenkor a tünetek már a születést követően jelentkeznek. Átmeneti laktázhiányt okozhat antibiotikumszedés vagy olyan bélrendszeri betegség, amely során a vékonybélbolyhok károsodnak. Ezeknek kiváltó oka lehet például bakteriális vagy virális gasztroenteritisz, gyulladásos bélbetegségek, cöliákia is. Ha genetikai mutáció áll a háttérben, a laktáz enzim képződése az életkor előrehaladtával csökkenhet, így ez okozhatja az idősebb korban jelentkező tüneteket.

A legjellemzőbb panaszok a haspuffadás, a fokozott gázképződés és a hasmenés, de hányinger, fejfájás és koncentrációs zavarok is jelentkezhetnek. Kevésbé ismert, hogy a tejcukor-érzékenység székrekedést is okozhat. A laktóz lebontása során bizonyos bélbaktériumok miatt ugyanis olyan gázok is képződhetnek a szervezetben, amelyek csökkentik a bélmozgást. Mivel nem vagyunk egyformák, a laktáz enzim csökkenése is egyénenként változó lehet, ezért azonos mennyiségű tej fogyasztása különböző erősségű tüneteket okozhat.

A tejcukor-érzékenységet nem mutatják ki az allergiatesztek, a diagnózishoz kilégzési tesztre van szükség. Ehhez vízben feloldott tejcukrot kell elfogyasztani, majd adott időközönként egy készülékbe kell levegőt fújni. Ezzel mérhető a laktáz hiányában erjedés közben bélben termelődő hidrogén. Nem árt tudni, hívta fel a figyelmet a szakorvos, hogy a laktózintolerancia esetén igénybe vehető adókedvezmény igényléséhez a pozitív kilégzési teszteredményen kívül az orvosnak igazolást is ki kell állítania. Létezik genetikai vizsgálat is, amelynek során a szájüregből a szájnyálkahártya felszínéről vett mintát elemzik. Ez azonban csak azt mutatja ki, hogy van-e genetikai hajlam a tejcukor-érzékenységre.

Megelőzés céljából nem érdemes laktózmentes termékeket fogyasztani, ezek ugyanis nem képesek meggátolni a tünetek kialakulását. Ilyeneket akkor kell fogyasztani, ha a hidrogén kilégzési teszt igazolta, hogy a tüneteket a tejcukor fogyasztása okozza.