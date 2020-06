Új versenypályát építene a kormány

Jövőre már 36 milliárd forintot akar költeni a kormány a magyarországi autómotorsport támogatására – mindezt a gazdaságvédelmi alapból.

„A Nemzeti Autó-motorsport fejlesztésének hangsúlyos részét képezi gyorsasági motoros-világbajnokság (MotoGP) Magyarországon történő megrendezésének elindítása” - olvasható a veretes mondat a 2021-es költségvetés tervezetében, annak is a Gazdaságvédelmi Alapról szóló részében. Ugyanis a kormány ebből az alapból akar jövőre 36 milliárd forintot fordítani a motorsporttal kapcsolatos kiadásokra, ez több, mint a duplája az idei 14 milliárd forintnak. (A gazdaságvédelmi alapot eredetileg a kormány a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklésre hozta létre.) A következő években további több tízmilliárd forint ömlik majd a magyar motorsport támogatásba, mert a pénz elköltésre bőven van kormányzati ötlet és akarat is. Egy új MotoGP pálya épül Kelet-Magyarországon, és felújítják a közpénznyelő Hungaroringet is. A jövő évi pénz kisebbik része, 16 milliárd forint a Hungaroring Zrt. támogatására megy el, ebből fizetik a Forma-1-es futam jogdíját, illetve a Nagy Futam elnevezésű rendezvény költségeit - ez az a bemutató, amit a Budapest belvárosában tartanak egy meghívott Forma-1-es csapat segítségével. A 16 milliárdból kell megrendezni a WTCR (FIA World Touring Car Cup) és az ETRC (FIA European Truck Racing Championship) futamokat is Mogyoródon. Az, hogy mire lesz elég ez a pénz nem tudni, ugyanis nem ritka, hogy a Hungaroring Zrt. ilyen-olyan indokkal év közben plusz támogatást kap, erre elég ok például, ha nagyot gyengül a forint. De nem is a Hungaroring támogatása a meglepő kiadás, hanem az a 20,4 milliárd forint, amit egy új gyorsasági-motoros versenypálya építésére, pontosabban annak csak a kezdeti költségeire szán a kormány. Ez egy teljesen új tétel a költségvetésben, bár nem minden előzmény nélküli. A törvényjavaslatból az derül ki, hogy egy új MotoGP pályát akar a kormány építtetni Kelet-Magyarországon, az indoklás szerint „... egy új építésű versenypálya azonnali kísérleti platformot kínál az új termékek, eljárások és ötletek sikerének igazolására is, így versenyistállók, motor- és gépjárműgyártók célzott tesztelési helyszíne lesz a pálya." És szokás szerint megemlítik, hogy az építkezés területfejlesztési célokat is szolgál, valamint azt is, hogy a távlati cél egy olyan multifunkciós sportkomplexum megépítése, amely a térség- és gazdaságfejlesztési elvárásoknak megfelel. Vagyis a kormány érvelése szerint egy új pálya innovációs ugráshoz segíti a magyar gazdaságot. Ezen logika mentén a 1986-ben megépült mogyoródi pályának is rengeteg innovációt kellett volna hoznia magyar iparnak, de legalább fél tucat Forma-1-es csapatnak a Hungaroringen kellene tesztelnie magyar mérnökök közreműködésével, ez azonban valahogy nem jött össze 34 év alatt. Az ötletet Palkovics László, innovációs miniszter tolja, aki egy hónappal ezelőtt úgy nyilatkozott a Nemzeti Sportnak, hogy a pályát Debrecen-Nyíregyháza-Miskolc háromszögbe tervezik, olyan részre, ahol a zaj nem zavarja a lakókat, és a három város szállodai kapacitása ki tudja szolgálni az ide érkező szurkolókat. Palkovics az interjúban arról is beszélt, hogy a magyar kormány hosszabb távon szeretne újra magyar versenyzőt látni a gyorsasági motoros bajnokságban. Az innovációs miniszter ennél is tovább ment, amikor arról beszélt, hogy valóban hisznek a pálya innovációt megmozgató erejében, ennek érdekében az ITM kidolgozza a magyar versenyzők támogatási rendszerét, sőt versenymérnök- és szerelőképzésről beszélt, és arról is, hogy hamarosan elindul a sportoktatóképzés a Testnevelési Egyetemen ebben a szakirányban is. A pályát gyorsan fel kellene építeni, ugyanis a kormány a 2023-as futamrendezést célozta meg. A várható teljes költségvetésről a törvényjavaslat mélyen hallgat, csak annyit jegyzett meg, hogy ez a 20 milliárd forint az első fázishoz elegendő. Az idézett Palkovics interjúból az is kiderült, hogy napirendben van a mogyoródi Forma-1-es pálya felújítása is. A Hungaroring Zrt.-nek és a magyar kormánynak 2026-ig van szerződése a rendezőkkel, de a folytatáshoz át kell alakítani az egész főépületet, a depóterületet, a nézőteret, ami így első hallásra további több (tíz)milliárd forintos költségvetési igény, mert arról szó nincs, hogy ezt a Hungaroring Zrt. üzleti alapon végezze el. Megjegyezzük, Magyarországon soha nem tudott üzleti alapon működni a világ egyik legsikeresebb technikai sportja. Ennek ellenére a kormányok – színezetük és összetételüktől függetlenül – 1986-óta évtizedeken keresztül tolták külföldi jogtulajdonosoknak a közpénzt, arra hivatkozva, hogy a befektetett milliárdok többszörösen megtérülnek turisztikai bevételekben, illetve országimázsban.