A kormány nem ad többet a Lánchídra

A támogatási összeg növeléséről nem érdemes beszélni. Karácsony Gergely már így is többet kapott, mint elődje Tarlós István, hiszen a kormány hozzájárult, hogy a 6 milliárd forintos állami támogatást csupán a híd felújítására költse Budapest, míg az előző városvezetés a híd, a villamos és a Váralagút együttes rekonstrukciójára kapta – mondta a Népszava kérdésére Fürjes Balázs, Budapest és az agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár a Lánchíd fejújításáról szóló szerdai kormány-főváros egyeztetést követően. Karácsony Gergely kedden egyébként arról beszélt , hogy a híd felújításához további húsz milliárd forintra lenne szükség. Fürjes érthetetlennek tartja, hogy az új városvezetés miért nyilvánította eredménytelennek a tavalyi tendert ahelyett, hogy nyilvános árlicitet vagy ártárgyalást kezdeményezett volna. A kormánypárti politikus szerint akkor megvolt a pénz a hídrekonstrukcióra, mivel a főváros költségvetésében rendelkezésre állt 17,4 milliárd, amit az állam a fentebb említett 6 milliárddal egészített volna ki. Ez pedig elég lett volna a híd renoválására. - A városvezetés azonban új tender kiírása mellett döntött, amit azonban azóta sem tett meg. A késlekedés miatt kétségtelenül drágulhat a projekt megvalósítása, akár milliárdokkal is többe kerülhet a rekonstrukció. De a halogatás miatti többletet sem a kormány, sem az adófizetők nem fogják megfizetni - tette hozzá. A híd gazdája a fővárosi önkormányzat, így felújítása a főpolgármester felelőssége. A beruházást Tarlós István hiánytalanul előkészítette – jelentette ki az államtitkár, aki szerint „Karácsony Gergelynek a járványhelyzet tejhatalmat biztosít, így egy személyben gyorsan és hatékonyan tudott volna dönteni, intézkedni a felújításról". Fürjes abban viszont teljesen egyetért a Lánchíd-felújítás fővárosi felelősével, Tüttő Kata főpolgármester-helyettessel, hogy a felújítást nem lehet tovább halogatni. A szerdai egyeztetésen egyébként az átkelő üzemeltetését végző Budapest Közút vezetője ismertette és átadta a kormány képviselőinek az elmúlt hónapokban végzett állapotfelmérések összefoglalóját. "A helyzet annál is rosszabb, mint vártuk, a híd állapota rohamosan romlik" – jelentette ki ennek alapján Fürjes. Az áprilisi jelentés szerint "a vasbeton szerkezetrészek állapotára való tekintettel számítani lehet arra, hogy kisebb betondarabok lehullhatnak a szerkezetről." Tüttő Kata többek között azt kérte a kormánytól, hogy oldják fel a 18 hónapos korlátozást, a főváros ugyanis abban bízik, hogy a sürgősségi felár nélkül olcsóbb ajánlatokat fognak kapni. Az államtitkár szerint a kormány nyitott a javaslatra. A felújításról szóló kormányhatározatban szereplő 18 hónapos lezárás egyébként csak a közúti forgalom korlátozására vonatkozik, a felújítás időtartamát eleve 30 hónapra becsülték. A szakemberek ugyanis már a tender kiírása előtt tarthatatlannak tartották a kormányzati határidőt. Az átkelő felújításához készült dokumentáció is legkevesebb két év lezárással számolt, de még ez is legfeljebb akkor lenne elég, ha folyamatosan, éjszaka és hétvégén is dolgoznának a kivitelezők. Márpedig ez alaposan megdrágítja a munkát.